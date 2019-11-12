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Появились фотографии с места смертельного ДТП в Спасском районе

11 ноября в 22:05 594 просмотра
, которое произошло на федеральной трассе М-5 «Урал».

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В отделе пропаганды УГИБДД УМВД и в пресс-службе МЧС России по Пензенской области предоставили фотографии с места смертельного ДТП, которое произошло на федеральной трассе М-5 «Урал».

Напомним, сигнал об аварии в селе Веденяпино Спасского района поступил на пульт экстренных служб в 16:45. На 496-м километре дороги столкнулись автомобили Ford Transit, осуществляющий перевозки в рамках оказания ритуальных услуг, под управлением 44-летнего мужчины, и Hyundai H-1, за рулем которого находился 36-летний мужчина. Один пассажир Ford Transit скончался на месте трагедии, водитель получил телесные повреждения.

К тушению привлекались четыре сотрудника МЧС, прибывшие на место на двух спецмашинах.

Hyundai тоже выглядит не подлежащим восстановлению. У машины помята крыша, деформированы передние стойки, дверь со стороны пассажира впереди отлетела. Передняя часть превратилась в сплошную кашу из металла. Несмотря на ужасающие кадры, в этой машине все выжили — травмы различной степени тяжести получили водитель и пять пассажиров «корейца».

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также с приходом холодов пензенцев просят «переобуть» свои автомобили.

Фотография: отдел пропаганды УГИБДД УМВД, пресс-служба МЧС России по Пензенской области

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