От «Русмолко» в федеральный и областной бюджеты поступило 435 млн руб

Так, в федеральный бюджет от компании поступило почти 163 миллиона рублей, в областной — свыше 272 миллионов рублей. Отмечается, что это на 58 миллионов 500 тысяч больше, чем за 10 месяцев 2018 года.



Напомним, что в 2019 году «Русмолко», один из лидеров молочной отрасли России, запустила новую инвестпрограмму объемом 4,5 миллиарда рублей, которая реализуется совместно с АО «Россельхозбанк». Благодаря ей в Сердобском районе появится один из самых больших молочно-товарных комплексов замкнутого цикла в России. Он позволит нарастить суточный надой с 255 до 436 тонн и достигнуть показателя валового надоя 160 тысяч тонн молока в год. Предполагается, что строительство комплекса позволит расширить производственные мощности и объемы продукции, увеличить суммы налогов и создать новые рабочие места.