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От «Русмолко» в федеральный и областной бюджеты поступило 435 млн руб

12 ноября в 13:58 212 просмотров
«Русмолко» (дочерняя компания «Олам Интернешнл Лимитед», Сингапур), крупнейший производитель молока в Пензенской области, перевела в бюджеты всех уровней 435 миллионов рублей в виде налогов и сборов за 10 месяцев текущего года.

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«Русмолко» (дочерняя компания «Олам Интернешнл Лимитед», Сингапур), крупнейший производитель молока в Пензенской области, перевела в бюджеты всех уровней 435 миллионов рублей в виде налогов и сборов за 10 месяцев текущего года.

Так, в федеральный бюджет от компании поступило почти 163 миллиона рублей, в областной — свыше 272 миллионов рублей. Отмечается, что это на 58 миллионов 500 тысяч больше, чем за 10 месяцев 2018 года.

Напомним, что в 2019 году «Русмолко», один из лидеров молочной отрасли России, запустила новую инвестпрограмму объемом 4,5 миллиарда рублей, которая реализуется совместно с АО «Россельхозбанк». Благодаря ей в Сердобском районе появится один из самых больших молочно-товарных комплексов замкнутого цикла в России. Он позволит нарастить суточный надой с 255 до 436 тонн и достигнуть показателя валового надоя 160 тысяч тонн молока в год. Предполагается, что строительство комплекса позволит расширить производственные мощности и объемы продукции, увеличить суммы налогов и создать новые рабочие места.

Фотография: скриншот - http://www.rusmolco.com/%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D1%83%D0%BA-%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE

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