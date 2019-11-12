Так, в федеральный бюджет от компании поступило почти 163 миллиона рублей, в областной — свыше 272 миллионов рублей. Отмечается, что это на 58 миллионов 500 тысяч больше, чем за 10 месяцев 2018 года.
Напомним, что в 2019 году «Русмолко», один из лидеров молочной отрасли России, запустила новую инвестпрограмму объемом 4,5 миллиарда рублей, которая реализуется совместно с АО «Россельхозбанк». Благодаря ей в Сердобском районе появится один из самых больших молочно-товарных комплексов замкнутого цикла в России. Он позволит нарастить суточный надой с 255 до 436 тонн и достигнуть показателя валового надоя 160 тысяч тонн молока в год. Предполагается, что строительство комплекса позволит расширить производственные мощности и объемы продукции, увеличить суммы налогов и создать новые рабочие места.
От «Русмолко» в федеральный и областной бюджеты поступило 435 млн руб
«Русмолко» (дочерняя компания «Олам Интернешнл Лимитед», Сингапур), крупнейший производитель молока в Пензенской области, перевела в бюджеты всех уровней 435 миллионов рублей в виде налогов и сборов за 10 месяцев текущего года.
Так, в федеральный бюджет от компании поступило почти 163 миллиона рублей, в областной — свыше 272 миллионов рублей. Отмечается, что это на 58 миллионов 500 тысяч больше, чем за 10 месяцев 2018 года.
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