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Юные пензенцы сразятся в интеллектуальной игре «Умники и умницы Сурского края»

12 ноября в 13:32 264 просмотра
«Умники и умницы Сурского края» (12+). Он посвящен Великой Отечественной войне.

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В Пензенской области стартует четвертый сезон игры «Умники и умницы Сурского края» (12+). Он посвящен Великой Отечественной войне.

В ноябре начинаются школьные этапы, являющиеся отборочными на муниципальный уровень. Он состоится 13 декабря одновременно во всех районах. Школьники продемонстрируют знания об этапах и сражениях войны.

На февраль 2020-го запланирован первый региональный отбор, чтобы сформировать команду из 25 десятиклассников. Но перед ним пройдет образовательная сессия и второй этап, где определят антагонистов и теоретиков.

«Финал состоится в мае 2020 года, председателем жюри в этой игре будет профессор МГИМО, автор и ведущий телевизионной игры «Умницы и умники» Юрий Вяземский», — сообщили в пресс-службе министерства образования Пензенской области.

Напомним, на прошлогодней игре, которая была посвящена Году театра в России, на телевизионный этап отобрались четыре школьника из Пензы, Каменки и Сердобского района. Первый эфир с ними состоится 30 ноября.

Фотография: скриншот - http://minobr.pnzreg.ru/news/4881/

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