Пензенцам рассказали о строительстве баклаборатории и амбулаторных онкоцентров (видео)

12 ноября в ходе публичных слушаний проекта бюджета Пензенской области на ближайшие три года жительница региона озвучила вопросы, касающиеся сферы здравоохранения, а именно — открытия амбулаторных онкоцентров и строительства баклаборатории.

«В 2019 году в рамках нацпроекта был открыт первый амбулаторный онкоцентр, который находится а поликлинике в Арбеково. Планируется открыть 10 таких центров. Меня интересует, в каком году и в каких населенных пунктах? Второй вопрос — касаемо баклаборатории, которую необходимо построить в больнице КИМ. На сегодняшний день фундамент построен, но в связи с тем, что подрядчик не выполнил условия контракта, он был расторгнут. В настоящее время проектно-сметная документация (ПСД) на данный объект находится на проверке. Конечно, эта баклаборатория нам необходима, так как она позволит сократить сроки исследований, повысить качество результатов анализа, не допустить человеческого фактора», — отметила пензячка.

Министр финансов Пензенской области Любовь Финогеева прокомментировала ситуацию со строительством баклаборатории по линии возглавляемого ею ведомства.

«Мы помним историю. Осознанно реанимировали этот объект незавершенного строительства, который на этапе фундамента находится. Актуализирована ПСД, все будет зависеть от того, какой у нас будет баланс финансирования. Мы посмотрим, какие суммы окончательно будем включать в дотации на выравнивание, на сбалансированность, что направим на корректировку первоочередных направлений, на которые средства недозаложены. И, конечно, внимание этому объекту будет уделено, не зря мы включали средства на актуализацию», — заверила она.

Глава пензенского минздрава Александр Никишин, отвечая на вопрос по поводу открытия центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) в регионе, отметил, что работа в данном направлении ведется в соответствии с задачами, поставленными приоритетным нацпроектом, инициированным президентов Владимиром Путиным.

«В этом году в поликлинике № 14 мы открыли, оснастили такой центр. В 2019-м также в плановом режиме начинает действовать ЦАОП на базе областной клинической больницы им. Бурденко. Это нужно для того, чтобы высвободить площади онкодиспансера, чтобы больные приходили туда только на лечение, а послеоперационное сопровождение, диагностика осуществлялись на уровне этих ЦАОПов. Так мы в значительной степени улучшим диагностику и качество лечения по этим учреждениям. Их всего будет девять. Например, в 2021 году ЦАОП появится в поликлинике № 4 в Кузнецке, в 2022-м — в поликлинике № 2 г. Сердобска, в 2023 — в Каменке, в 2024 — в Нижнем Ломове. Таким образом, до 2024 года мы обеспечим всю область ЦАОПами», — рассказал министр.

Напомним, публичные слушания проекта закона о бюджете на 2020 и плановый период 2021—2022 годов состоялись в большом зале Законодательного Собрания региона, они продолжались два часа. Заслушав доклад министра Любови Финогеевой, участники приступили к обсуждению, в ходе которого было озвучено несколько десятков вопросов различной тематики.

Проект закона будет рассмотрен в первом чтении на сессии Законодательного Собрания Пензенской области, которая состоится 19 ноября.

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».