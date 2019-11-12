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Автомобильное движение по ул. Алой в пензенском Спутнике восстановлено

12 ноября в 14:03 328 просмотров
, чтобы попасть в пензенский Спутник или выехать из него.

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Водители вновь могут пользоваться улицей Алой, чтобы попасть в пензенский Спутник или выехать из него.

Работы на средства, которые выделены в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом России, начались в сентябре. Ремонт участка от улицы Ново-Терновской до Олимпийской продолжается, однако на данном этапе есть возможность открыть для проезда две полосы с уже новым полотном.

В связи с тем, что на проезжей части все еще присутствует техника, а также рабочие, водителей просят быть внимательными и аккуратными, отметили в группе Спутника в социальной сети «ВКонтакте».

Возобновление движения по улице Алой должно улучшить ситуацию на Сухумской и Петровской, где в настоящий момент в утренний и вечерний часы пик образуются серьезные заторы.


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