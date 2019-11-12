В России скорректируют ряд дорожных знаков

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на «КоммерсантЪ», сейчас соответствующий документ проходит последнюю стадию утверждения.
Первое нововведение — мобильные таблички «Фотовидеофиксация» на желтом фоне. Они будут обозначать переносные камеры-треноги.
Другое — отказ от знаков «Уступи дорогу» и «Главная дорога» на прямоугольных щитах с желто-зеленым фоном. Так они выглядят неинформативно. Напротив, знаки «Парковка» с табличкой «Инвалид», «Платные услуги» и ряд других смогут размещать вместе на одном поле.
Планируется также уточнить возможности парковки, если у обочины нет желтой разметки.