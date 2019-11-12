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Симонов ответил на вопрос о закупке автобусов для муниципалитета

12 ноября в 15:32 350 просмотров
, которые прошли в большом зале Законодательного Собрания Пензенской области, один из участников дискуссии поинтересовался, как решается вопрос с закупкой в областной центр новых автобусов.

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12 ноября в ходе публичных слушаний, которые прошли в большом зале Законодательного Собрания Пензенской области, один из участников дискуссии поинтересовался, как решается вопрос с закупкой в областной центр новых автобусов.

«9 июля после того, как частные перевозчики в Пензе повысили цены на проезд, губернатор распорядился для муниципалитета закупить 100 автобусов. В соответствии с этим проектом бюджета каким образом это распоряжение будет выполняться?» — спросил пензенец.

Председатель правительства Пензенской области Николай Симонов подчеркнул, что организация муниципальных перевозок — в первую очередь, прерогатива администрации города. Однако и областное правительство в стороне стоять не будет.

«Вопрос не снят, он рассматривается, и мы будем совместно с администрацией принимать решение», — сообщил он.


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