Симонов ответил на вопрос о закупке автобусов для муниципалитета

12 ноября в ходе публичных слушаний, которые прошли в большом зале Законодательного Собрания Пензенской области, один из участников дискуссии поинтересовался, как решается вопрос с закупкой в областной центр новых автобусов.

«9 июля после того, как частные перевозчики в Пензе повысили цены на проезд, губернатор распорядился для муниципалитета закупить 100 автобусов. В соответствии с этим проектом бюджета каким образом это распоряжение будет выполняться?» — спросил пензенец.

Председатель правительства Пензенской области Николай Симонов подчеркнул, что организация муниципальных перевозок — в первую очередь, прерогатива администрации города. Однако и областное правительство в стороне стоять не будет.

«Вопрос не снят, он рассматривается, и мы будем совместно с администрацией принимать решение», — сообщил он.