Кабельский назвал примерную стоимость строительства лыжного стадиона в Пензе

«В Пензе далеко не первый год существует идея строительства лыжного спортобъекта, и недавно в СМИ появилась информация о том, что планируется построить стадион в лесном массиве на Западной поляне и в районе ул. Виражной. Так все-таки планируется ли приступить к работам в 2020 году и во сколько это обойдется бюджету региона?» — поинтересовался пензенец.
По словам министра физической культуры и спорта региона Григория Кабельского, потребность в новом лыжном стадионе в Пензе действительно назрела, и в 2019 году наконец приступили к реализации этой идеи.
«Самое главное — был решен вопрос по земле: сейчас из федеральной собственности в районе локаторов по дороге на Валяевку земля передана в муниципальную собственность. Это был основной вопрос, который сдерживал строительство. Есть технический план по соединению уже существующего стадиона на ул. Виражной с новой землей. В 2020 году планируется выделение средств на создание проекта. В 2019-м мы уже постараемся начать проведение спортивных мероприятий на новом месте, а также осуществить подготовительные работы вместе с городом. Цена вопроса неизвестна — проект пока не готов, но я думаю, что это будет несколько десятков миллионов рублей. Когда будет подготовлен проект, проведена экспертиза, будут известны окончательные цифры», — рассказал глава ведомства.
Министр финансов региона Любовь Финогеева отметила, что мы сможем претендовать на помощь из федерального бюджета в 2021 году, но только если для этого будут все необходимые основания.
«Если у нас будет проектно-сметная документация, все исходные позиции, которые предшествуют планированию строительства, понимание стоимости объекта, то, я думаю, можно претендовать на получение средств из федерального бюджета на 2021 год, если субсидии будут по таким направлениям. Это существенно увеличит наши шансы на получение господдержки», — пояснила она.
Председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин отметил, что, по его мнению, Пенза заслуживает хорошего лыжного стадиона.
«Это олимпийский вид спорта, и есть много наших спортсменов, которые в нем добились хороших результатов. Поэтому, я думаю, стадион у нас будет», — сказал он.
Напомним, ранее губернатор Пензенской области Иван Белозерцев рассказал подробности проекта нового лыжного стадиона. По его словам, объект разместится на двух площадках — верхней и нижней, будет состоять из пары спортивных баз, соединенных трассой, ведущей от Западной поляны к стадиону «Снежинка».