Кабельский назвал примерную стоимость строительства лыжного стадиона в Пензе

12 ноября в ходе публичных слушаний проекта бюджета Пензенской области на 2020 и плановый период 2021—2022 годов один из представителей молодежного парламента затронул тему, связанную со строительством лыжного стадиона на территории областного центра.

«В Пензе далеко не первый год существует идея строительства лыжного спортобъекта, и недавно в СМИ появилась информация о том, что планируется построить стадион в лесном массиве на Западной поляне и в районе ул. Виражной. Так все-таки планируется ли приступить к работам в 2020 году и во сколько это обойдется бюджету региона?» — поинтересовался пензенец.

По словам министра физической культуры и спорта региона Григория Кабельского, потребность в новом лыжном стадионе в Пензе действительно назрела, и в 2019 году наконец приступили к реализации этой идеи.

«Самое главное — был решен вопрос по земле: сейчас из федеральной собственности в районе локаторов по дороге на Валяевку земля передана в муниципальную собственность. Это был основной вопрос, который сдерживал строительство. Есть технический план по соединению уже существующего стадиона на ул. Виражной с новой землей. В 2020 году планируется выделение средств на создание проекта. В 2019-м мы уже постараемся начать проведение спортивных мероприятий на новом месте, а также осуществить подготовительные работы вместе с городом. Цена вопроса неизвестна — проект пока не готов, но я думаю, что это будет несколько десятков миллионов рублей. Когда будет подготовлен проект, проведена экспертиза, будут известны окончательные цифры», — рассказал глава ведомства.

Министр финансов региона Любовь Финогеева отметила, что мы сможем претендовать на помощь из федерального бюджета в 2021 году, но только если для этого будут все необходимые основания.

«Если у нас будет проектно-сметная документация, все исходные позиции, которые предшествуют планированию строительства, понимание стоимости объекта, то, я думаю, можно претендовать на получение средств из федерального бюджета на 2021 год, если субсидии будут по таким направлениям. Это существенно увеличит наши шансы на получение господдержки», — пояснила она.

Председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин отметил, что, по его мнению, Пенза заслуживает хорошего лыжного стадиона.

«Это олимпийский вид спорта, и есть много наших спортсменов, которые в нем добились хороших результатов. Поэтому, я думаю, стадион у нас будет», — сказал он.

Напомним, ранее губернатор Пензенской области Иван Белозерцев рассказал подробности проекта нового лыжного стадиона. По его словам, объект разместится на двух площадках — верхней и нижней, будет состоять из пары спортивных баз, соединенных трассой, ведущей от Западной поляны к стадиону «Снежинка».