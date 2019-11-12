Возле Бакуниского моста намерены сделать еще два проезда под путями

Заместитель главы администрации города Магомед Агамагомедов в эфире радио «Эхо Пензы» 12 ноября рассказал о планах по созданию новой транспортной развязки, которая должна появиться после реконструкции Бакунинского моста.

Весной 2021 года планируется открытие обновленного Бакуниснкого моста, в настоящее время работы идут четко по графику. Удалось сократить предполагаемый срок реконструкции на целых шесть месяцев. Однако уже сейчас опасения горожан вызывает дорога, которая идет после сооружения под железнодорожными путями. Это место прозвали «мостом глупости», так как нередко там застревают большегрузы, что дополнительно осложняет пропускную способность.

По словам вице-мэра, Бакунинский мост и та развязка, о которой идет речь, — два разных объекта, поэтому проектировать их в комплексе было невозможно.

«Получив документацию на Бакунинский мост, параллельно мы получили у специализированных организаций проектные обоснования. Есть схема транспортной развязки и примерная смета на ее устройство.

Речь идет о расширении существующих проездов под железной дорогой. Мы доведем их до нормативного состояния. Плюс по направлению от Бакунинского моста с левой стороны будут устраиваться еще два проезда под железной дорогой. Таким образом, мы сделаем там полноценную транспортную развязку с круговым движением. Автомобильные потоки с Бакунинского моста со стороны ул. Злобина и в обратном направлении будут разведены», — сообщил Магомед Агамагомедов.

Вице-мэр отметил, что получение технических условий занимает несколько месяцев, разработка самой документации — от года до полутора лет. Но самое главное — ее дальнейшее согласование с РЖД. На это потребуется время, поэтому о точных сроках говорить пока не приходится.