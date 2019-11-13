Спутник планируют связать с Окружной новой дорогой

Ежедневно в часы пик в Терновке образуются гигантские заторы. Как разгрузить микрорайон от потоков транспорта, обсудили в программе «События и мнения» (12+) на радио «Эхо Пензы». Гостем стал заместитель главы администрации города Магомед Агамагомедов.

«Чтобы решить данную проблему, региональные правительство и министерство строительства, администрация Пензы еще год назад определили основные мероприятия. Мы имеем разработанную документацию на реконструкцию участка дороги от ул. 40 Лет Октября до ул. Центральной. Данный объект — уже в работе. Планируется организовать движение по четырем полосам, новые пересечения через железнодорожные пути. В 2022 году данные работы с устройством путепровода планируем завершить», — сообщил вице-мэр.

Что касается направления движения из Засечного в сторону Терновки — там будет организовано кольцевое движение, чтобы развести потоки, как в сторону ул. Центральной, дальше — на ул. Перспективную и на 40 лет Октября.

«Второе направление, которое мы прорабатываем — из Спутника вывести транспорт через частный сектор на ул. Окружную. Направление определено. Правительство области получило поддержку со стороны федерального министерства. Поставлена задача на разработку ПСД с последующим включением в федеральную программу», — сказал Магомед Агамагомедов.

Он отметил, что это перспектива нескольких лет, так как все мероприятия по подготовке к строительству объекта занимают время.

Ранее замглавы городской администрации рассказал о новой транспортной развязке, которую планируют сделать около Бакунинского моста.