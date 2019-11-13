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Спутник планируют связать с Окружной новой дорогой

13 ноября в 00:20 324 просмотра
, обсудили в программе «События и мнения» (12+) на радио «Эхо Пензы». Гостем стал заместитель главы администрации города Магомед Агамагомедов.

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Ежедневно в часы пик в Терновке образуются гигантские заторы. Как разгрузить микрорайон от потоков транспорта, обсудили в программе «События и мнения» (12+) на радио «Эхо Пензы». Гостем стал заместитель главы администрации города Магомед Агамагомедов.

«Чтобы решить данную проблему, региональные правительство и министерство строительства, администрация Пензы еще год назад определили основные мероприятия. Мы имеем разработанную документацию на реконструкцию участка дороги от ул. 40 Лет Октября до ул. Центральной. Данный объект — уже в работе. Планируется организовать движение по четырем полосам, новые пересечения через железнодорожные пути. В 2022 году данные работы с устройством путепровода планируем завершить», — сообщил вице-мэр.

Что касается направления движения из Засечного в сторону Терновки — там будет организовано кольцевое движение, чтобы развести потоки, как в сторону ул. Центральной, дальше — на ул. Перспективную и на 40 лет Октября.

«Второе направление, которое мы прорабатываем — из Спутника вывести транспорт через частный сектор на ул. Окружную. Направление определено. Правительство области получило поддержку со стороны федерального министерства. Поставлена задача на разработку ПСД с последующим включением в федеральную программу», — сказал Магомед Агамагомедов.

Он отметил, что это перспектива нескольких лет, так как все мероприятия по подготовке к строительству объекта занимают время.

Ранее замглавы городской администрации рассказал о новой транспортной развязке, которую планируют сделать около Бакунинского моста.

Фотография: скриншот - https://yandex.ru/maps/49/penza/?from=tabbar&ll=45.030163%2C53.135458&mode=search&oid=1108976463&ol=biz&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCSx%2Fvi1YgkZAEW%2FUCtP3mEpAEhIJPiE7b2Oz2T8Ryy%2BDMSJRyD8iBQABAgQFKAowADjLit6f3aK8gF5A2J8NSAFVzczMPlgAagJydXAAnQHNzEw9oAEAqAEA&sll=45.030163%2C53.135458&sspn=0.052664%2C0.017982&text=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B0&z=14.28

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