Пензенским любителям скандинавской ходьбы купят браслеты и палки за 2,6 млн руб

Информация об этом появилась на официальном сайте госзакупок. Согласно представленным сведениям, поставка будет финансироваться из бюджета Пензенской области, заказчиком является региональное минспорта.

Всего предполагается купить специальные палки и фитнес-браслеты за 2 миллиона 430 тысяч рублей. Также в списке значится оборудование для занятий физкультурой, гимнастикой и атлетикой, занятий в спортзалах, фитнес-центрах прочие приспособления за 165 тысяч рублей.

Напомним, скандинавской ходьбой занимаются около 10 тысяч жителей региона. Губернатор Иван Белозерцев в ходе планерки, которая прошла 7 октября, сообщил, что нужно активнее привлекать население к занятию этим видом спорта. По его словам, количество любителей скандинавской ходьбы будет расти, если в области создадут все условия для развития этого вида спорта.

Скандинавская ходьба — вид любительского спорта, представляющий собой пешие путешествия, во время которых при ходьбе опираются на специальные палки, вид которых отдаленно напоминает лыжные. При ходьбе с палками очень хорошо тренируются мышцы спины и плечевого пояса. Ученые подсчитали, что при скандинавской спортивной ходьбе получают повышенную нагрузку около 90% всех мышц человеческого тела, а при обычной ходьбе — только 70%. Ходьбу с палками рекомендуют людям, склонным к полноте и/или страдающим ожирением, а также пожилым людям.