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Во дворе на ул. Калинина сухое дерево перегородило дорогу

12 ноября в 16:01 260 просмотров
Жалобную книгу» информационного агентства о рухнувшем во дворе дереве.

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Житель дома № 104а на улице Калинина в Пензе сообщил в «Жалобную книгу» информационного агентства о рухнувшем во дворе дереве.

По словам мужчины, сухое дерево накренилось уже давно, но никто его не убирает. Ствол и ветви перегородили тротуар так, что мешают проходу людей и проезду автомобилей вдоль подъездов.

«Картина ужасная, да и в темноте можно по незнанию напороться на ветку», — написал горожанин.

Чтобы разобраться в ситуации, информационное агентство подготовит официальный запрос. Напомним, жители региона могут рассказывать о своих проблемах в «Жалобной книге» на сайте «Пенза-Пресс». На все вопросы они получат ответы ведомств.


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