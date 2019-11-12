Во дворе на ул. Калинина сухое дерево перегородило дорогу

Житель дома № 104а на улице Калинина в Пензе сообщил в « Жалобную книгу » информационного агентства о рухнувшем во дворе дереве.

По словам мужчины, сухое дерево накренилось уже давно, но никто его не убирает. Ствол и ветви перегородили тротуар так, что мешают проходу людей и проезду автомобилей вдоль подъездов.

«Картина ужасная, да и в темноте можно по незнанию напороться на ветку», — написал горожанин.

Чтобы разобраться в ситуации, информационное агентство подготовит официальный запрос. Напомним, жители региона могут рассказывать о своих проблемах в «Жалобной книге» на сайте «Пенза-Пресс». На все вопросы они получат ответы ведомств.