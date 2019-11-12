В Кузнецке семиклассника наградили за помощью пятилетнему ребенку

В августе сотрудник дежурной части принял обращение от местной жительницы, у которой потерялся пятилетний сын. Личный состав отдела подняли по тревоге, чтобы отправляться на поиски ребенка, однако спустя десять минут в полицию позвонил школьник.

Он сообщил, что на улице к нему подошел мальчик, назвал свое имя и сказал, что потерялся. Подросток позвонил в правоохранительные органы и остался с малышом, пока не приехали полицейские. Те передали ребенка матери, напомнили историю в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

На награждении семиклассника поблагодарили за неравнодушие и отзывчивость. Эдуард Изюмин отметил, как быстро школьник принял правильное решение.