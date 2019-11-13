Новая насосная станция обеспечит водой новостройки в Арбеково

В Пензе ходили слухи о том, что новостройки в Арбеково могут остаться без воды — ресурсонабжающей организации задолжали деньги застройщики. Вице-мэр Пензы Магомед Агамагомедов в эфире радио «Эхо Пензы» разъяснил ситуацию.

Вопрос чиновнику задал ведущий программы «События и мнения» Семен Вахштайн. По его словам, организация вложила свои деньги в строительство насосной станции, которая должна будет обеспечивать водой микрорайон. Планировалось, что объект появится на условиях софинансирования с застройщиками, но они задолжали деньги. Тогда ресурсник пригрозил тем, что не даст воду.

«Строительство насосной станции в микрорайоне Арбеково, которая будет обеспечивать водой, продолжается. Те договора, которые подписаны между организацией и застройщиками, до конца года будут выдержаны. Правительство области мониторит данный вопрос», — сообщил Магомед Агамагомедов.

По словам замгалавы администрации Пензы, нет сомнений в том, что все будет вовремя введено в эксплуатацию.

Насосная станция должна будет обеспечивать несколько жилых домов и школу, которые в настоящее время строятся в микрорайоне. Ранее мы писали, что возведение объекта обойдется в 350 млн рублей.