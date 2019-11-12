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В Пензенской области под видом сбора валежника орудовали черные лесорубы

12 ноября в 16:49 236 просмотров

На территории Чаадаевского лесничества в Пензенской области был зафиксирован факт незаконной рубки деревьев.

Черные лесорубы приехали на машине якобы для сбора валежника. Однако в действительности они повалили березу, а также одну сухостойную и одну сырорастущую сосну общим объемом 3,02 кубометра и погрузили на транспортное средство. Ущерб, который понесло природное хозяйство, оценивается в 116 768 рублей.

«По данным фактам материалы направлены в правоохранительные органы для установления виновных лиц и привлечения их к предусмотренной законом ответственности», — сообщили в пресс-службе министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Фотография: скриншот - http://minleshoz.pnzreg.ru/news/3425/

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