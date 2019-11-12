В Пензенской области реализуется программа семейной ипотеки

В Пензенской области родители могут получить семейную ипотеку до 6% годовых или рассчитывать на рефинансирование ранее взятых жилищных кредитов. Этим уже воспользовались 180 семей, в которых — минимум двое детей.

Как сообщает областное минтруда, программа семейной ипотеки реализуется в рамках национального проекта «Демография», созданного по инициативе президента РФ. Право на ее получение имеют семьи, где второй и последующий дети родились в период с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года.

«Ипотечный кредит семья может направить на приобретение готовой или строящейся квартиры у юридического лица по договору участия в долевом строительстве либо договору уступки прав требования или договора купли-продажи. Также возможно приобретение жилого помещения с земельным участком на вторичном рынке у физического или юридического лица на территории Дальневосточного федерального округа в сельских поселениях», — поясняют в министерстве.

Рефинансирование производится ранее выданных ипотечных кредитов, которые были взяты на покупку готовой или строящейся квартиры у юридического лица.

В Пензенской области в данной программе принимают участие 11 кредитных организаций. Льготная процентная ставка — от 4,5% до 6% годовых.

Подробную информацию можно найти на сайте минтруда или узнать по телефонам: (8412) 45−15−68 и (8412) 94−40−66.