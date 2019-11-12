Празднование Дня сотрудников ОВД в Пензе
«Наш Навроцкий»: Как создать поэтическую вселенную на сцене
Что удивило студентку из Кыргызстана на свадьбах в Пензе
В Пензе прошли съемки нового выпуска «Первой студии»
Наши новости
В Пензенской области под видом сбора валежника орудовали черные лесорубы
Зареченка дважды доверилась незнакомцам и потеряла 150 тысяч
Пензенец пошел на отчаянный поступок ради получения кредита
В Пензенской области муж из неприязни измывался над женой-инвалидом
Земетчинца зарезали за желание продолжить застолье
В Пензенской области черные лесорубы уничтожили 107 кубометров деревьев
Может получить срок. Кузнечанину не удалось обмануть бизнесмена
Пачелмский байкер попал под статью за сломанный палец инспектора
Профессор, которого обвиняют в жестоком убийстве, приезжал в Пензу
Жительница Пензы потеряла деньги при попытке найти работу в Интернете

В Пензенской области мужчина избил сельчанку табуретом за замечание

12 ноября в 17:16 220 просмотров

Жителя Подмосковья осудили в Пензенской области за избиение двоих сельчан.

52-летний житель Московской области приехал в деревню Аннино Тамалинского района. В один из майских дней он пришел в гости к сельчанам, где у него произошел конфликт с хозяином дома.

Гость из Подмосковья начал бить оппонента кулаками и ногами в ботинках по голове, телу, рукам и ногам. Физическая боль и травмы, полученные потерпевшим, квалифицируются как легкий вред здоровью, сообщили в пресс-службе Тамалинского районного суда.

Хозяйка дома сделала агрессору замечание, на что тот схватил деревянный табурет и набросился с ним на потерпевшую. Параллельно он наносил удары и кулаками. Специалисты установили, что в результате действий мужчины здоровью сельчанки был нанесен вред средней тяжести.

За совершенные преступления житель Московской области оказался на скамье подсудимых. При определении наказания учитывалось, что соседи дали ему удовлетворительную характеристику, коллеги и начальство — положительную. Также мужчина никогда не привлекался к административной ответственности за нарушение общественного порядка. Смягчающими обстоятельствами стало то, что подсудимый помогал следствию, признал вину и раскаялся. Учитывалось и то, что он участвовал в боевых действиях и был награжден медалью «70 лет ВС СССР».

Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы условно, добавили в пресс-службе.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D0%B1%D0%B0%D1%80-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BB-%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%BE-%D0%B1%D0%B0%D1%80-890375/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...