В Пензенской области мужчина избил сельчанку табуретом за замечание

52-летний житель Московской области приехал в деревню Аннино Тамалинского района. В один из майских дней он пришел в гости к сельчанам, где у него произошел конфликт с хозяином дома.

Гость из Подмосковья начал бить оппонента кулаками и ногами в ботинках по голове, телу, рукам и ногам. Физическая боль и травмы, полученные потерпевшим, квалифицируются как легкий вред здоровью, сообщили в пресс-службе Тамалинского районного суда.

Хозяйка дома сделала агрессору замечание, на что тот схватил деревянный табурет и набросился с ним на потерпевшую. Параллельно он наносил удары и кулаками. Специалисты установили, что в результате действий мужчины здоровью сельчанки был нанесен вред средней тяжести.

За совершенные преступления житель Московской области оказался на скамье подсудимых. При определении наказания учитывалось, что соседи дали ему удовлетворительную характеристику, коллеги и начальство — положительную. Также мужчина никогда не привлекался к административной ответственности за нарушение общественного порядка. Смягчающими обстоятельствами стало то, что подсудимый помогал следствию, признал вину и раскаялся. Учитывалось и то, что он участвовал в боевых действиях и был награжден медалью «70 лет ВС СССР».

Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы условно, добавили в пресс-службе.