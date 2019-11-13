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Продавцам лекарств, обуви и меха придется отказаться от ЕНВД

13 ноября в 03:17 184 просмотра
, реализующим лекарства, обувные товары и изделия из натурального меха, с 1 января 2020 года придется отказаться от единого налога на вмененный доход (ЕНВД) и патентной системы налогообложения.

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В Пензенской области предпринимателям, реализующим лекарства, обувные товары и изделия из натурального меха, с 1 января 2020 года придется отказаться от единого налога на вмененный доход (ЕНВД) и патентной системы налогообложения.

Как сообщает региональное управление федеральной налоговой службы, это связано с тем, что эти системы не могут применяться для розничной торговли маркированными товарами. Поэтому предприниматели должны заранее позаботиться о переходе на другие режимы налогообложения.

«Для перехода на общую систему либо упрощенную систему налогообложения следует подать заявление о снятии с учета в качестве налогоплательщика ЕНВД. Уведомлять о переходе на общий режим не требуется», — отмечают в управлении.

При переходе на «упрощенку» необходимо подать уведомление не позднее 31 декабря 2019 года.


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