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Пензенская школьница поедет на форум «Молодежь России — Поколению Победителей»

12 ноября в 17:59 184 просмотра
, входящая в отряд «Поиск-вездеход», стала призером VI Всероссийского конкурса творческих работ имени М. Ю. Иконникова (16+).

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Школьница из Пензы, входящая в отряд «Поиск-вездеход», стала призером VI Всероссийского конкурса творческих работ имени М. Ю. Иконникова (16+).

Девушка претендовала на победу в номинации «Поисковое движение в XXI веке», которую выделили для детей и молодежи, которые занимаются проектной деятельностью по увековечению памяти погибших героев войн. Ее работу «Времен нервущаяся нить» отметили среди тех, что были присланы из 52 субъектов России.

Школьница рассказала о подвиге Якова Михина. В годы советско-финской войны он совершил первый и единственный таран, а затем повторил его во время Великой Отечественной в боях под Псковом. Летчика похоронили в Пензе в 1956 году.

Теперь ученица сможет поехать на Всероссийский форум «Молодежь России — Поколению Победителей». Он пройдет в Москве со 2 по 5 декабря, уточнили в пресс-службе мэрии.

Фотография: скриншот - https://www.penza-gorod.ru/news/penzenskaya_shkolnitsa_prizer_vserossiyskogo_konkursa_tvorcheskikh_rabot/

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