Девушка претендовала на победу в номинации «Поисковое движение в XXI веке», которую выделили для детей и молодежи, которые занимаются проектной деятельностью по увековечению памяти погибших героев войн. Ее работу «Времен нервущаяся нить» отметили среди тех, что были присланы из 52 субъектов России.

Школьница рассказала о подвиге Якова Михина. В годы советско-финской войны он совершил первый и единственный таран, а затем повторил его во время Великой Отечественной в боях под Псковом. Летчика похоронили в Пензе в 1956 году.

Теперь ученица сможет поехать на Всероссийский форум «Молодежь России — Поколению Победителей». Он пройдет в Москве со 2 по 5 декабря, уточнили в пресс-службе мэрии.