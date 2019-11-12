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В Засечном готовность одного из трех строящихся детсадов составляет 98%

12 ноября в 17:29 218 просмотров
, в ходе которого участники осмотрели стройплощадки трех детсадов на 120 мест каждый.

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12 ноября в селе Засечном Пензенской области прошло выездное рабочее совещание, в ходе которого участники осмотрели стройплощадки трех детсадов на 120 мест каждый.

Как сообщает пресс-центр облправительства, строительство ведется в рамках нацпроекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Одним из аспектов его реализации в регионе является проект «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», благодаря которому будут созданы дополнительные места для детей в возрасте до трех лет и сохранена 100% обеспеченность местами для детей в возрасте от трех до семи лет.

Участники совещания — первый зампред правительства Виктор Кувайцев, зампред Олег Ягов, министр образования региона Александр Воронков и руководитель холдинга «Термодом» Рафик Ибрагимов — осмотрели каждый строящийся объект. Готовность одного детсада составляет 98%, завершаются внутренние работы. Все объекты будут сданы в установленные сроки.

Всего в 2019 году в рамках нацпроекта за счет строительства новых детсадов, капремонта будет создано 1307 мест, из них 855 — ясельные.

Также участники совещания осмотрели место будущей площадки новой школы на 2425 лет, которая в ближайшие годы появится в Засечном.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/society/195434/

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