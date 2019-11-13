Ольга Изранова: Хочется показать своим примером, что женщины на многое способны

Депутат Гордумы, руководитель предприятия «Моторные технологии» Ольга Изранова стала победительницей международной премии Veuve Clicquot Business Woman Award, которая проводилась в России второй раз. Пензячка рассказала информагентству о своем участии в конкурсе и поделилась мнением о том, что в бизнесе нет разделений по половому признаку.

За всю историю премии Veuve Clicquot Business Woman Award были удостоены более трех сотен женщин из 27 стран мира. Теперь имя пензячки вошло в их число.

— Вы стали обладательницей премии Veuve Clicquot Business Woman Award, расскажите свои впечатления от участия в конкурсе. Что для вас значит эта победа?

— О премии узнала из Facebook. История «Великой Дамы Шампани» меня впечатлила. Эта женщина, овдовев в 28 лет, взялась за семейную винодельню. Женщины до нее этим никогда не занимались, это было сугубо мужское дело. И ей удалось достичь больших успехов.

Победа для меня была важна по двум причинам. Во-первых, хочется показать своим примером другим женщинам, что мы на многое способны. Во-вторых, это признание работы моей команды, которой я очень благодарна. Они готовы принимать мои самые смелые идеи и профессионально воплощать их в жизнь.

— Что требовалось от участников, по каким критериям выбирало жюри лучших, были ли какие-то задания?

— Для участия было важно быть владельцем бизнеса с оборотом более 80 млн рублей. На первом, заочном, этапе необходимо было презентовать свой бизнес в заявке. После этого сформировали шорт-лист претенденток, которые уже приезжали в Москву для защиты своего проекта.

У меня было пять минут, чтобы ответить на вопросы жюри, в которое входили председатель совета директоров РФГ и президент сети фитнес-клубов World Calss Ольга Слуцкер, сооснователь сети гипермакетов Hoff Михаил Кучмент, главный редактор Marie Claire Russia Анна Бурашова, ректор Школы Бизнеса «Синергия», кандидат экономических наук Григорий Аветов и учредитель Фонда Михаила Прохорова, глава издательского дома и главный редактор журнала «Новая литературное обозрение» Ирина Прохорова.

Вопросы касались как маркетинговой стратегии, так и финансовых данных. Основной вопрос был — чем мы отличаемся от остальных.

— Как вы считаете, есть ли отличия в «мужском» и «женском» бизнесе? Какие качества должны быть присущи успешной бизнесвумен?

— Я не делю бизнес на «мужской» и «женский» с точки зрения управления. Мужчина сильнее физически, и женщина может «отвлекаться» на рождение детей. Но есть огромное количество технологий [смеется], которые позволяют женщине минимизировать влияние этих факторов. В остальном различий нет. Основной навык, который необходим, — умение создать команду, которая верит в своего лидера и готова работать на результат.

— Бытует мнение, что женщине достичь высот в бизнесе, сделать успешную карьеру и при этом иметь семью невозможно. Согласны ли с этим? У вас — четверо детей, значит, все реально?

— Среди моих знакомых есть огромное количество женщин с тремя и более детьми, которые отлично совмещают бизнес и материнство. Мне еще повезло, у меня двое взрослых — 20 и 18 лет, и двое маленьких — 6 лет и 2 года. И старшие очень помогают с младшими.

Я часто слышу мнение других многодетных бизнесвумен, что каждый новый ребенок приносит в ее жизнь новый проект. По мне самое главное — расставить приоритеты и делегировать то, что можно. Поэтому я не всегда могу похвалиться собственноручно приготовленным ужином, но зато мои дети знают, как работают моечные машины, а младшие с рождения ездят на выставки и переговоры.

Церемония награждения победителей состоялась 23 октября в Москве. Ольга Изранова получила специальную награду от Вдовы Клико, стилизованную под бутылку шампанского, выполненную из металла, на которого выгравирована ее фамилия и фраза «LA GRAND DAME» (в переводе с французкого это означает «великая дама»). Также пензячка получила в подарок путешествие на родину Дома шампанских вин Veuve Clicquot, куда она отправится вместе с международными финалистами премии и фотосессию в для журнала MarieClaire.