В России предложили сократить срок эксплуатации шипованной резины

Специалисты «Автодора» предложили сократить срок эксплуатации шипованной резины, которая «убивает» дорожное полотно. Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин заявил, что это делать опасно, пишет телеканал «360».

Отмечается, что 90% ущерба российские дороги получают в зимний период. Особенно при этом страдают дороги с разрешенной скоростью более 70 км/ч.

Чтобы уменьшить износ дорожного покрытия в Центральном регионе России, специалисты предлагают сократить срок эксплуатации шипованных шин до 188 дней (согласно действующим стандартам, ездить на «шипах» разрешено 273 дня — с начала сентября по конец мая).

Виктор Похмелкин считает, что такое нововведение может оказаться способом пополнения бюджета.

«Автомобилистов пытаются обложить все новой и новой данью — и это еще один способ, еще одна лазейка для новых штрафов и поборов», — отметил Виктор Похмелкин.

Он добавил, что это предложение еще и опасно из-за длительного зимнего периода в России. Также автоэксперт обратил внимание на сложность контроля за подобными нарушениями. Он убежден, что это увеличит нагрузку ГИБДД, так как «с помощью видеофиксации это нарушение не установишь, там будет масса споров. Отслеживать придется только вручную».