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На радио «Экспресс» завершился 24-часовой тату-марафон (видео)

12 ноября в 19:43 154 просмотра
«Бить-колотить» на пензенском радио «Экспресс» успешно завершен. В течение суток диджеи в режиме нон-стоп развлекали слушателей, а параллельно с ними столичный мастер тату одному из радиоведущих на всю спину набивал изображение героев популярной видеоигры.

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24-часовой марафон «Бить-колотить» на пензенском радио «Экспресс» успешно завершен. В течение суток диджеи в режиме нон-стоп развлекали слушателей, а параллельно с ними столичный мастер тату одному из радиоведущих на всю спину набивал изображение героев популярной видеоигры.

Радиоведущий Алексей Нечаев ждал с нетерпением утра 12 ноября. К этому времени на его спине уже красовалось изображение из популярной видеоигры Mortal Kombat (18+). Чтобы сделать татуировку, мастеру потребовалось 24 часа.

Сутки без сна радиоведущие волны 105,2 FM по очереди меняли друг друга, развлекая слушателей. Параллельно московский тату-мастер трудился над изображением. Обычно такие масштабные полотна набивают в несколько заходов и за довольно длительное время. Однако по условиям марафона, который стал настоящим испытанием и для мастера, и для отчаянного диджея допускалось лишь два перерыва по 30 минут на обезболивание.

«Решили пройти испытание, и мы это сделали. Я, конечно, рекомендую за более длительный срок его выполнять, потому что это невероятно больно. Плюс ко всему, надо было одновременно общаться с гостями и хоть как-то думать о том, что говоришь в эфире, читать сообщения», — сказал Алексей Нечаев.

Видеозапись 24-часового марафона отправили в комиссию книги рекордов России. В ближайшее время она должна вынести свой вердикт. Впрочем, коллектив радио «Экспресс» уверен, что их достижение достойно и мирового признания, сообщает телеканал «Экспресс».


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