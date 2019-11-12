В школе Кузнецка открылся класс правоохранительной направленности

В школе № 14 имени 354-й стрелковой дивизии города Кузнецка Пензенской области создан класс правоохранительной направленности. Его организовали по инициативе руководства местной полиции. Присягу кадета приняли 25 пятиклассников.

Клятва кадета обязывает, как минимум, пересмотреть свое поведение. На церемонии принятия присяги ребятам вручили пилотки и шевроны, а со следующего учебного года они будут ходить в форме, которая во многом похожа на форму сотрудников полиции.

Сотрудники полиции — частые гости в образовательном учреждении. Там успешно реализован проект «Школа — территория закона», работает методический кабинет по изучению правил дорожного движения, проводятся правовые декады, поэтому у руководства городского отдела МВД не было сомнений, где открывать кадетский класс правоохранительной направленности.

«В нашем полку прибыло. Надеемся, что вы будете хорошо учиться, соблюдать закон и право и замените в свое время нас. Думаю, что вы запомните сегодняшний день на всю жизнь. Такие события происходят довольно редко», — отметил врио начальника полиции ОМВД России по Кузнецку Алексей Федотов.

«Вы сегодня произнесли слова клятвы. Считаю, что вам надо будет ее подтвердить какими-то делами, в первую очередь, конечно, отличной учебой», — сказал глава Кузнецка Сергей Лаптев.

Впереди у новоиспеченных кадетов — дни напряженной учебы, в ходе которой они приобретут новые знания и навыки.

«Для них будет организована особая программа — строевая подготовка, стрелковый кружок, а также за классом будет закреплен офицер-наставник, полицейский», — рассказала директор школы № 14 Кузнецка Юлия Чернышова.

Возможно, для кого-то из ребят учеба в кадетском классе правоохранительной направленности скажется на выборе профессии. Точно можно сказать лишь одно: что полученные знания, безусловно, пригодятся им в жизни, сообщает телеканал «Экспресс».