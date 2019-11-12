В школе Кузнецка открылся класс правоохранительной направленности

Клятва кадета обязывает, как минимум, пересмотреть свое поведение. На церемонии принятия присяги ребятам вручили пилотки и шевроны, а со следующего учебного года они будут ходить в форме, которая во многом похожа на форму сотрудников полиции.
Сотрудники полиции — частые гости в образовательном учреждении. Там успешно реализован проект «Школа — территория закона», работает методический кабинет по изучению правил дорожного движения, проводятся правовые декады, поэтому у руководства городского отдела МВД не было сомнений, где открывать кадетский класс правоохранительной направленности.
«В нашем полку прибыло. Надеемся, что вы будете хорошо учиться, соблюдать закон и право и замените в свое время нас. Думаю, что вы запомните сегодняшний день на всю жизнь. Такие события происходят довольно редко», — отметил врио начальника полиции ОМВД России по Кузнецку Алексей Федотов.
«Вы сегодня произнесли слова клятвы. Считаю, что вам надо будет ее подтвердить какими-то делами, в первую очередь, конечно, отличной учебой», — сказал глава Кузнецка Сергей Лаптев.
Впереди у новоиспеченных кадетов — дни напряженной учебы, в ходе которой они приобретут новые знания и навыки.
«Для них будет организована особая программа — строевая подготовка, стрелковый кружок, а также за классом будет закреплен офицер-наставник, полицейский», — рассказала директор школы № 14 Кузнецка Юлия Чернышова.
Возможно, для кого-то из ребят учеба в кадетском классе правоохранительной направленности скажется на выборе профессии. Точно можно сказать лишь одно: что полученные знания, безусловно, пригодятся им в жизни, сообщает телеканал «Экспресс».