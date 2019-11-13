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Пензенцы могут узнать о загруженности бассейна в Сети (видео)

12 ноября в 22:36 282 просмотра
портале областного правительства.

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В Пензе набирает популярность сервис мониторинга загруженности бассейнов. Он действует на портале областного правительства.

Прогнозы о посещаемости составляются на основе данных о продаже билетов днем ранее. Данные автоматически загружаются в систему.

«Кто ходит регулярно в бассейны, понимает, что иногда приходишь, а на дорожке, например, четыре человека, это достаточно некомфортно, а в другие один будешь плавать», — сказал начальник управления цифрового развития информационных технологий и связи Пензенской области Алексей Костин.

К сервису мониторинга загруженности подключились два объекта — это открытый бассейн в Ахунах и дворец спорта «Буртасы». Ожидается, что в ближайшее время пензенцам также будет доступна информация о загруженности ледового катка на «Дизель-Арене», сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


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