Пензенцы могут узнать о загруженности бассейна в Сети (видео)

Прогнозы о посещаемости составляются на основе данных о продаже билетов днем ранее. Данные автоматически загружаются в систему.

«Кто ходит регулярно в бассейны, понимает, что иногда приходишь, а на дорожке, например, четыре человека, это достаточно некомфортно, а в другие один будешь плавать», — сказал начальник управления цифрового развития информационных технологий и связи Пензенской области Алексей Костин.

К сервису мониторинга загруженности подключились два объекта — это открытый бассейн в Ахунах и дворец спорта «Буртасы». Ожидается, что в ближайшее время пензенцам также будет доступна информация о загруженности ледового катка на «Дизель-Арене», сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.