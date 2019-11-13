Празднование Дня сотрудников ОВД в Пензе
«Наш Навроцкий»: Как создать поэтическую вселенную на сцене
Что удивило студентку из Кыргызстана на свадьбах в Пензе
В Пензе прошли съемки нового выпуска «Первой студии»
Наши новости
В Пензенской области мужчина избил сельчанку табуретом за замечание
В Пензенской области под видом сбора валежника орудовали черные лесорубы
Зареченка дважды доверилась незнакомцам и потеряла 150 тысяч
Пензенец пошел на отчаянный поступок ради получения кредита
В Пензенской области муж из неприязни измывался над женой-инвалидом
Земетчинца зарезали за желание продолжить застолье
В Пензенской области черные лесорубы уничтожили 107 кубометров деревьев
Может получить срок. Кузнечанину не удалось обмануть бизнесмена
Пачелмский байкер попал под статью за сломанный палец инспектора
Профессор, которого обвиняют в жестоком убийстве, приезжал в Пензу

С пензячки «сняли порчу» и драгоценности (видео)

12 ноября в 23:35 268 просмотров
, которая грабила людей, притворяясь ясновидящей.

" data-title="С пензячки «сняли порчу» и драгоценности — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензенской области задержали женщину, которая грабила людей, притворяясь ясновидящей.

Пока неизвестно, сколько человек пострадали от ее действий. В отдел полиции обратилась одна из жертв — 60-летняя жительница Пензы. Она рассказала, что все произошло днем на проспекте Строителей. Злоумышленница подошла к ней и сказала, что на ней «лежит порча». После чего стала читать молитвы. В итоге потерпевшая лишилась своих изделий из золота, а также 2000 рублей.

«На задержание злоумышленницы были ориентированы все посты и маршруты, осуществляющие охрану правопорядка на территории Пензенской области. В результате дорожно-патрульной службы на территории Каменского района была остановлена машина, в салоне которой находилась женщина, похожая по приметам на указанную в ориентировке. Потерпевшая опознала в ней свою обидчицу», — прокомментировала дознаватель отдела дознания отдела полиции № 3 УМВД России по Пензе Алена Спирина.

Сейчас злоумышленница заключена под стражу. Возбуждено уголовное дело. За мошенничество женщине грозит до двух лет тюрьмы, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...