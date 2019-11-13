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Пользователей спросили, как правильно называют жителей Пензы

13 ноября в 12:21 238 просмотров
«ВКонтакте» в одном из пабликов появился вопрос о названии жителей Пензы. Как же ответило большинство пользователей?

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В социальной сети «ВКонтакте» в одном из пабликов появился вопрос о названии жителей Пензы. Как же ответило большинство пользователей?

«Как еще, кроме «пензенец», традиционно называют жителя города Пензы?» — так звучит вопрос в группе «Саморазвитие в опросах».

Предложено четыре варианта ответа: «пензин», «пензанин», «пензечанин» и «пензяк». По состоянию на 12 часов дня 13 ноября проголосовали 650 человек, из них 454 выбрали четвертое название и оказались правы. Однако, судя по комментариям, не все пользователи считают этот ответ очевидным.

«Я один смотрю правильный ответ после того, как проголосовал?» — поинтересовался подписчик группы Виктор.

«Выбрала по приколу нижний вариант, а это — правильный ответ», — написала пользователь Кира.

Напомним, есть два варианта названия жителей города на Суре, которые узаконены словарем «Русские названия жителей». Об этом рассказала читателям информагентства филолог Людмила Гурьянова.

Фотография: скриншот - https://vk.com/samoq?w=wall-156065553_237905

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