В России увеличилось количество штрафов за продажу некачественного бензина

Объем штрафов, выписанных за продажу некачественного топлива на российских АЗС резко вырос. За девять месяцев 2019 года нарушителям начислили 47 млн рублей, сообщили « Известиям » в Росстандарте.

Штрафовать заправки за торговлю горючим, не соответствующим требованиям техрегламента, начали в конце января 2018 года. Средняя сумма взыскания — 580 тыс. рублей, максимальный штраф в первом полугодии 2019-го превысил 2 млн рублей.

Всего за третий квартал взыскали 24,6 млн рублей и еще 22,4 млн за первые два. Отмечается, что общая сумма сопоставима с объемом штрафов за весь прошлый год (50 млн).

В Росстандарте пояснили, что увеличение количества штрафов в конце лета и начале осени связано с накопительным эффектом и более эффективными точечными проверками организаций-нарушителей. В Минпромторге отметили, что уже зафиксировали эффект от внедрения оборотных штрафов. Общая доля фальсифицированного и некачественного горючего снизилась.