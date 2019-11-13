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В России увеличилось количество штрафов за продажу некачественного бензина

13 ноября в 12:14 142 просмотра
, выписанных за продажу некачественного топлива на российских АЗС резко вырос. За девять месяцев 2019 года нарушителям начислили 47 млн рублей, сообщили «Известиям» в Росстандарте.

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Объем штрафов, выписанных за продажу некачественного топлива на российских АЗС резко вырос. За девять месяцев 2019 года нарушителям начислили 47 млн рублей, сообщили «Известиям» в Росстандарте.

Штрафовать заправки за торговлю горючим, не соответствующим требованиям техрегламента, начали в конце января 2018 года. Средняя сумма взыскания — 580 тыс. рублей, максимальный штраф в первом полугодии 2019-го превысил 2 млн рублей.

Всего за третий квартал взыскали 24,6 млн рублей и еще 22,4 млн за первые два. Отмечается, что общая сумма сопоставима с объемом штрафов за весь прошлый год (50 млн).

В Росстандарте пояснили, что увеличение количества штрафов в конце лета и начале осени связано с накопительным эффектом и более эффективными точечными проверками организаций-нарушителей. В Минпромторге отметили, что уже зафиксировали эффект от внедрения оборотных штрафов. Общая доля фальсифицированного и некачественного горючего снизилась.


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