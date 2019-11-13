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Пензенский завод ГРАЗ подключил «Виртуальную АТС» от «Ростелекома»

13 ноября в 12:52 144 просмотра
, воспользовался услугами «Ростелекома»: на автопредприятии подключили скоростной интернет и облачную телефонию (вместо аналоговой мини-АТС).

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АО «Грабовский автомобильный завод», выпускающий специализированные автомобили для перевозки нефтепродуктов, воспользовался услугами «Ростелекома»: на автопредприятии подключили скоростной интернет и облачную телефонию (вместо аналоговой мини-АТС).

Теперь представители ГРАЗ смогут улучшить бизнес-коммуникации с поставщиками комплектующих и покупателями.

«В ассортименте предприятия — более 250 моделей и модификаций бензовозов. Продукция пользуется спросом у заказчиков из различных регионов страны, постоянное взаимодействие с клиентами очень важно. Благодаря «Виртуальной АТС» от «Ростелекома» мы минимизировали число пропущенных звонков и сократили время ожидания ответа», — отметил исполнительный директор АО «Грабовский автомобильный завод» Олег Зимовейский.

С помощью многоканальной телефонной связи можно будет фиксировать входящие и исходящие вызовы, записывать разговоры, перераспределять звонки между сотрудниками. Также станет доступной короткая нумерация, компания сможет устанавливать голосовые приветствия. Отметим, что управление услугой осуществляется через специальный веб-интерфейс.

«Облачные сервисы очень удобны. Они доступны с любого мобильного устройства везде, где есть интернет. Их легко подключить. С помощью «Виртуальной АТС» можно объединить несколько офисов как в пределах одного города, так и в разных регионах, связав городские и мобильные номера сотрудников в единую корпоративную сеть. При этом клиенту не нужно покупать дорогостоящее оборудование и тратить средства на его обслуживание», — рассказала директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Юлия Аксенова.

Фотография: Фотографии предоставлены пресс-службой ПАО "Ростелеком"

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