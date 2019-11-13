Пензенский завод ГРАЗ подключил «Виртуальную АТС» от «Ростелекома»

Теперь представители ГРАЗ смогут улучшить бизнес-коммуникации с поставщиками комплектующих и покупателями.

«В ассортименте предприятия — более 250 моделей и модификаций бензовозов. Продукция пользуется спросом у заказчиков из различных регионов страны, постоянное взаимодействие с клиентами очень важно. Благодаря «Виртуальной АТС» от «Ростелекома» мы минимизировали число пропущенных звонков и сократили время ожидания ответа», — отметил исполнительный директор АО «Грабовский автомобильный завод» Олег Зимовейский.

С помощью многоканальной телефонной связи можно будет фиксировать входящие и исходящие вызовы, записывать разговоры, перераспределять звонки между сотрудниками. Также станет доступной короткая нумерация, компания сможет устанавливать голосовые приветствия. Отметим, что управление услугой осуществляется через специальный веб-интерфейс.

«Облачные сервисы очень удобны. Они доступны с любого мобильного устройства везде, где есть интернет. Их легко подключить. С помощью «Виртуальной АТС» можно объединить несколько офисов как в пределах одного города, так и в разных регионах, связав городские и мобильные номера сотрудников в единую корпоративную сеть. При этом клиенту не нужно покупать дорогостоящее оборудование и тратить средства на его обслуживание», — рассказала директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Юлия Аксенова.