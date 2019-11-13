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Участники третьей смены центра одаренных детей побывают в ведущих IT-компаниях Пензы

13 ноября в 13:07 168 просмотров
, который действует на базе Губернского лицея в Пензе, решили посвятить командному программированию.

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Третью смену в центре выявления и поддержки одаренных детей, который действует на базе Губернского лицея в Пензе, решили посвятить командному программированию.

12 ноября состоялся отбор участников третьей смены под названием «Командное программирование» в центре выявления и поддержки одаренных детей. Он был открыт в рамках нацпроекта «Образование», инициированного президентом России.

Из 90 ребят, приехавших из Заречного, Кузнецка, Каменки, Нижнего Ломова и Сердобска, Башмакова, Бекова, Богословки, Грабова, Лунина, Засечного, Земетчина, Индерки, Тешняря и Чемодановки, выбрали 30 человек в составе нескольких команд, для которых с 17 по 30 ноября организуют обширную образовательно-просветительскую программу.

Обучение будет проходить одновременно с областными соревнованиями по командному программированию, к которым также присоединятся участники смены. Для них подготовлена интенсивная дневная научная программа, посвященная языку программирования С++ и решению задач на нем, линейным алгоритмам, кроссплатформенной среде разработки, решению задач на С++ с использованием STL и комбинаторике в программировании.

Вечером каждый сможет индивидуально посещать лаборатории с развивающими занятиями. Например, их научат создавать чат-ботов, мобильные приложения и приложения соцсети «ВКонтакте».

Педагоги по информатике и программированию из Пензенской области будут давать знания, достаточные для участия во всероссийских командных соревнованиях, а также олимпиадах, уточнил в беседе с корреспондентом ИА «Пенза-Пресс» руководитель центра Иван Танасов.

Как и на предыдущих двух сменах, запланированы актовые лекции. Инженер-программист АО «ПО «Электроприбор» расскажет, как на предприятии в короткие сроки автоматизировали производство и написали собственное программное обеспечение под мониторинг станков.

Евгений Симонов, автор стартапа по созданию VR-приложений, расскажет про коммерческую разработку в данной области и тенденции ее развития. Также запланирована лекция о будущем IT-технологий, о создании компаний в данной сфере и подходе управленцев к подбору кадров.

Школьники будут не только принимать гостей у себя, но и побывают в ведущих IT-компаниях Пензы, музее занимательных наук, центре молодежного инновационного творчества, центре театрального развития. В рамках культурной программы запланировано посещение драмтеатра и открытого плавательного бассейна.


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