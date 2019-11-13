В «Дамате» поступила первая партия яиц индейки от комплекса «Авиаген»

Партия инкубационного яйца была поставлена 11 ноября с первого в стране комплекса для содержания родительского стада индейки «Авиаген», который располагается в Никольском районе Пензенской области. Следующая поставка состоится в конце ноября, всего до начала 2020 года предполагается направить в инкубаторий до полумиллиона яиц.

В следующем году объем поставки планируется увеличить до 8,5 млн штук — это позволит закрыть потребности «Дамате» в инкубационном яйце индейки на 40%.

До недавнего времени компания закупала данный продукт исключительно у ведущих иностранных поставщиков. Сотрудничество с комплексом «Авиаген» поможет «Дамате» снизить зависимость от импорта генетического материала. Кроме того, территориальная близость двух компаний положительно отразится на качестве яиц, обеспеченном непродолжительным сроком хранения и меньшим количеством потерь при транспортировке.

Инкубация в вертикально-интегрированной структуре «Дамате» по производству индейки является одним из ключевых этапов. Она осуществляется в инкубатории холдинга в Нижнеломовском районе. Риски, связанные с человеческим фактором, минимизированы благодаря автоматизации производства. Предполагается, что в 2020 году после завершения реконструкции инкубатория в Колышлейском районе суммарная мощность вырастет до 25,4 млн яиц в год.

Британская компания «Авиаген» поставляет «Дамате» инкубационные яйца кросса БИГ-6 — это эталонная порода для производства индейки. Птенцы, выведенные из первой партии, появятся на свет уже в начале декабря.



«Авиаген» является одним из мировых лидеров в области генетики и селекции сельскохозяйственной птицы. Компания имеет производственные мощности в странах Европы и в США, а также совместные предприятия в Европе, Латинской Америке, Африке и Азии.

Открытый в Пензенской области комплекс для содержания ремонтного молодняка и родительского стада индейки — самый высокотехнологичный в нашей стране. Основным покупателем инкубационного яйца от компании «Авиаген» в России станет «Дамате».

Напомним, что в 2017 году было заключено трехстороннее соглашение между правительством Пензенской области, «Дамате» и «Авиаген», предусматривающее создание первого родительского стада индейки в РФ и строительство комплекса по выпуску инкубационных яиц в регионе. Согласно подписанному документу, британская компания была обязана ввести завод в эксплуатацию до конца 2019 года и поставлять продукцию ГК «Дамате» в течение девяти лет.