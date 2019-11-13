«Хотели вызывать медиков». На радио Экспресс подвели итоги тату-марафона

Спустя сутки глубокого сна работники радио «Экспресс» поделились эмоциями и в красках описали все подробности их попытки установить рекорд.

«Когда все наконец-то закончилось, можно рассказать о том, для чего же все это было задумано. Акция, которую, кстати, многие сразу же полюбили за название «Бить-колотить», была задумана как доказательство того, что в прямом эфире одновременно можно и хулиганить, и делать что-то социально полезное», — рассказал шеф-редактор радиостанции Дмитрий Линьков.

Он уточнил, что в тот момент, пока специально приглашенный мастер из Москвы Евгений Синько бил татуировку ведущему утреннего шоу No Stress (16+) Алексею Нечаеву, радийщики в эфире отвечали на ключевые вопросы молодежи Пензы.

«Мы охватили все те сферы, которые на данный момент составляют топ запросов поисковиков и групп в соцсетях. Это, конечно же, здоровье, спорт, автомобили, правильное питание, мейкап, ну и, разумеется, как стать богатым и знаменитым, не вставая с дивана», — добавил Дмитрий Линьков.

В ходе эфира ведущие радио успели поговорить с чемпионом мира по кунг-фу Максимом Пивкиным, который рассказал о разных взглядах на спорт в России и в Китае.

«Мы часто ездим по российским соревнованиям, в Армении были на чемпионате Европы, но это только соревновательный процесс. Обучаться, в основном, езжу в Китай. Там сильные мастера, этот вид спорта очень развит. У них это уже жизненная философия. Там можно идти по улице, и, грубо говоря, бабушки стоят возле забора и тянут ноги, а растяжка у них такая, что даже я завидую», — отметил спортсмен.

С заместителем генерального директора одной из пензенских автошкол ведущие обсудили основные проблемы в подготовке водителей, как это сказывается на дорожной ситуации, и просто вспомнили забавные случаи из жизни самих работников радио.

На смену ему пришла еще одна звезда пензенского спорта Евгений Игнатьев, приехавший из Лондона, где 2 ноября он завоевал первое место в классе Universe на международном конкурсе «Мистер Вселенная». На протяжении полутора часов бодибилдер делился секретами своего успеха и давал советы начинающим спортсменам.

«Всего за эти сутки у нас было столько гостей, сколько не бывает на многих радиостанциях за месяц. Мы обсудили и модные тенденции предстоящего сезона, и правильное питание, и как правильно делать макияж, и как прокачать свое тело до уровня Арнольда Шварценеггера. Ощущение, будто последние сутки мы работали живой версией популярной поисковой системы», — поделился эмоциями главный герой марафона Алексей Нечаев.

Однако ключевым этапом акции было все же нанесение тату. И если первые 12 часов прошли относительно гладко, то ночью этот процесс у некоторых работников радио вызвал настоящую панику.

«Мы изначально понимали, что такой затяжной сеанс — огромный стресс для организма, но когда все это затевалось, мы, видимо, не отдавали себе отчета в том, насколько это серьезно. Примерно в два-три часа ночи я не на шутку перепугался за Алексея. Кожа была настолько на пределе, что любой сквозняк вызывал дикую боль. Пришлось принести в студию заранее заготовленный нашатырь, который, слава Богу, не понадобился, хотя был момент, когда, совещаясь с тату-мастером, мы предлагали закончить марафон. Мы уже хотели вызывать медиков. Но Леша — настоящий мужик, он все выдержал. Огромное уважение — его девушке, которая на протяжении всех суток его поддерживала, а последние часы акции делала ему массаж затекшей шеи», — рассказал ведущий радио «Экспресс» Евгений Савельев.

«Мне кажется, что у нас все получилось. Мы донесли до людей, что тату — это не «метка» или что-то тюремное, а один из видов искусства, что в одном месте можно собрать столько интересных и позитивных людей, которые готовы посредством радио бесплатно поделиться профессиональной и полезной информацией, что ради всего этого можно пожертвовать сном, ну и, скорее всего, это войдет в историю, ведь наша заявка находится на рассмотрении в Книге Рекордов России», — подытожил Дмитрий Линьков.

Всего трансляцию в официальной группе радиостанции посмотрело более 18 тысяч человек. Пользователи оставили почти 1000 комментариев и несколько десятков отзывов, которые продолжают заполнять социальные сети, что свидетельствует о том, что подобные марафоны нравятся слушателям, а значит, в скором будущем есть шанс услышать на волне 105.2 FM что-то подобное еще раз.