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Время отправления автобуса № 59 с остановки «ГПЗ-24» изменится

13 ноября в 13:49 156 просмотров
, обслуживающего микрорайоны ГПЗ-24, Ахуны и Барковку. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказала начальник управления транспорта и связи города Юлия Еремина.

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В Пензе 12 и 13 ноября проходили проверки работы общественного транспорта, обслуживающего микрорайоны ГПЗ-24, Ахуны и Барковку. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказала начальник управления транспорта и связи города Юлия Еремина.

Во вторник по поручению мэра Андрея Лузгина сотрудники управления с 18:30 до 20:30 дежурили на остановке «Автоколонна 1546» на улице Измайлова. Транспортные средства были заполнены не более чем на 40% от их максимальной вместимости.

Из-за того, что на центральных улицах сейчас образуются заторы, водители не соблюдали расписание и двигались без учета установленных интервалов. Тем не менее, отклонение было незначительным.

В среду был организован мониторинг работы автобусного маршрута № 59, который курсирует между ГПЗ-24 и ОАО «Пензхиммаш». Соответствующее обращение оставлял депутат гордумы Виктор Хомец.

С конечной остановки на ГПЗ-24 автобусы отправились в рейс в 7:00 и 8:20, как и указано в графике. Со второй конечной остановки автобус ушел в 7:40. За три рейса было перевезено 53 пассажира, на остановке не осталось ни одного человека, ожидавшего данный маршрут.

График движения этого автобуса систематически нарушается из-за осложнения дорожной ситуации на улице Кустанайской и в районе железнодорожного переезда в час пик.

«На основании изложенного принято решение с 18 ноября изменить время отправления первого рейса с конечной остановки «ГПЗ-24» с 7:00 на 6:50. Соответствующая информация будет размещена на остановках общественного транспорта по пути следования маршрута», — сообщила Юлия Еремина в своем посте.

Фотография: скриншот - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=170659070716238&set=pcb.170659134049565&type=3&theater

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