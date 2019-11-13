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В Пензе осудили пенсионера, устроившего резню в коммуналке

13 ноября в 13:46 156 просмотров
, впоследствии один из них умер.

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В Пензе на скамью подсудимых попал 74-летний местный житель. Мужчина причинил тяжкий вред здоровью своих соседей по квартире, впоследствии один из них умер.

В суде обвиняемый рассказал, что 3 августа выпил 250 граммов водки, но пьяным себя не ощущал. Ночью к нему в комнату зашла соседка и начала предъявлять претензии из-за громкого звука телевизора. Он потребовал ее уйти и указал на дверь. Женщина уже из коридора продолжала возмущаться. Тогда пензенец взял нож и вонзил клинок в живот соседки. Пострадавшая закричала и убежала в комнату. В это время он увидел, что к нему с поднятым кулаком бежит мужчина. Пенсионер увернулся от удара и вонзил в оппонента нож. Мужчина скончался.

Пожилой пензенец во всем сознался и явился в полицию с повинной. Он активно способствовал раскрытию преступления, извинился перед потерпевшими, сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.

В результате мужчину приговорили к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также его обязали выплатить 88581 руб. 73 коп. на лечение потерпевших, 1 000 000 рублей в качестве морального вреда и 49 500 рублей в качестве материального в пользу погибшего. Кроме того, 400 000 руб. — моральный вред соседке.

Приговор в законную силу не вступил.


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