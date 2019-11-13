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В Челябинске может появиться аналог пензенского «Квартала Луи»

13 ноября в 13:55 98 просмотров
, руководитель проекта «Квартал Луи» Мария Львова-Белова рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» о поездке в Челябинск.

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Пензенский общественный деятель, руководитель проекта «Квартал Луи» Мария Львова-Белова рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» о поездке в Челябинск.

«Сажусь в самолет в Пензу и пытаюсь собрать воедино все эмоции, встречи, мысли от поездки в Челябинск.

Так случилось, что совместили сразу несколько вещей: выступили спикерами на площадке Южно-Уральского гражданского форума, провели переговоры с руководством Челябинской области о создании у них аналога «Квартала Луи» и, конечно, встречу и работу с коллегами из разных регионов», — сообщила она.

Мария Львова-Белова рассказала, что в Челябинске для отработки проекта выбрали коттеджный поселок в 60 километрах от города.

«В течение месяца мы ждем высокопоставленных гостей к нам, потрогать все своими руками, как говорится», — написала общественный деятель.

«Квартал Луи» — это реабилитационный центр, созданный по модели сопровождаемого проживания. Он открылся 1 ноября 2014 года в Березовском переулке в Пензе. В нем проживают молодые инвалиды, оставшиеся без попечения родителей, их готовят к самостоятельной взрослой жизни.

Фотография: скриншот - https://vk.com/id52156120

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