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Юрий Ильин покидает пост вице-мэра Пензы

13 ноября в 14:01 634 просмотра

Заместитель главы администрации Пензы по городскому хозяйству Юрий Ильин покидает свой пост. Об этом корреспонденту ИА «Пенза-Пресс» сообщили в пресс-службе мэрии.

Уточняется, что вице-мэр оставляет должность в связи с переходом на другую работу. Его последним рабочим днем на нынешнем посту станет пятница, 15 ноября.

«Исполнение обязанностей заместителя главы администрации по городскому хозяйству временно будет возложено на Агамагомедова Магомеда Курбановича», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Юрий Ильин родился в Пензе 10 ноября 1984 года. В 2007 году он получил красный диплом ПГУ, где обучался по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Первым местом работы Юрия Ильина стала администрация Заречного, где он за четыре года из ведущего специалиста отдела городского хозяйства вырос до начальника отдела ЖКХ, транспорта и связи.

В июле 2011 года Юрий Ильин стал врио начальника управления ЖКХ Пензенской области, а в сентябре 2013-го — утвержден в этой должности. В 2014 году он находился в должности заместителя министра — начальника управления ЖКХ.

Нынешний пост Юрий Ильин занимал с сентября 2014 года.


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