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Денис Аблязин сломал ногу на тренировке

13 ноября в 14:07 164 просмотра
sports.ru.

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Пензенский гимнаст Денис Аблязин сломал ногу на тренировке. Об этом пишет портал sports.ru.

Информацию СМИ подтвердил личный тренер спортсмена Сергей Старкин.

«Денис получил травму, сломал ногу на прыжке. Сложно сказать, успеет ли он восстановиться к Олимпийским играм, это станет понятно после периода реабилитации и повторного обследования», — цитирует портал слова тренера.

Пензенец Денис Аблязин — пятикратный призер Олимпийских игр, двукратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы.

На недавно прошедшем Чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит в немецком городе Штутгарте, спортсмен показал шестой результат в личном зачете на кольцах.

Фотография: скриншот - http://sport.pnzreg.ru/news/5541/

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