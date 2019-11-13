Пензенский гимнаст Денис Аблязин сломал ногу на тренировке. Об этом пишет портал sports.ru .

Информацию СМИ подтвердил личный тренер спортсмена Сергей Старкин.

«Денис получил травму, сломал ногу на прыжке. Сложно сказать, успеет ли он восстановиться к Олимпийским играм, это станет понятно после периода реабилитации и повторного обследования», — цитирует портал слова тренера.

Пензенец Денис Аблязин — пятикратный призер Олимпийских игр, двукратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы.

На недавно прошедшем Чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит в немецком городе Штутгарте, спортсмен показал шестой результат в личном зачете на кольцах.