Жительницу Пензы наказали за комментарий в соцсети

Жительница Пензы оставила в социальной сети комментарий, на который другой пользователь пожаловался в прокуратуру.

Летом 2019 года жительница Пензы оставила под публикацией в социальной сети комментарий, содержание которого направлено на возбуждение ненависти или вражды в отношении группы лиц по признакам национальности. Обратить внимание на высказывание женщины прокуратуру Железнодорожного района попросил пользователь Сети.

Проверка стала основанием для возбуждения дела об административном правонарушении. В результате пензячку оштрафовали на 10 тысяч рублей.

«Постановление суда в законную силу не вступило», — уточнили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.