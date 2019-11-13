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Жительницу Пензы наказали за комментарий в соцсети

13 ноября в 14:13 196 просмотров
, на который другой пользователь пожаловался в прокуратуру.

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Жительница Пензы оставила в социальной сети комментарий, на который другой пользователь пожаловался в прокуратуру.

Летом 2019 года жительница Пензы оставила под публикацией в социальной сети комментарий, содержание которого направлено на возбуждение ненависти или вражды в отношении группы лиц по признакам национальности. Обратить внимание на высказывание женщины прокуратуру Железнодорожного района попросил пользователь Сети.

Проверка стала основанием для возбуждения дела об административном правонарушении. В результате пензячку оштрафовали на 10 тысяч рублей.

«Постановление суда в законную силу не вступило», — уточнили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.


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