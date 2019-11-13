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Хотел припугнуть. В кафе на Шуисте застолье закончилось поножовщиной

13 ноября в 14:26 146 просмотров

В Пензе убили 37-летнего мужчину. По данному факту возбудили уголовное дело.

Ночью 3 ноября пензенец с приятелем выпивал в кафе. Затем к ним присоединились его друзья. Один из них на просьбу нового знакомого одолжить сигарету с зажигалкой ответил оскорблениями. Затем компания перешла в другое заведение — на улицу Медицинскую.

Однако оскорбленный 22-летний парень сохранил обиду на собутыльника и решил припугнуть его. Он сходил домой за ножом и вернулся в кафе. Когда пензенец увидел оружие, то вскочил из-за стола, другой попытался отобрать опасный предмет. В результате обиженный вонзил нож в спину последнего. Несчастный умер на месте.

После этого нож все же удалось отобрать. Мужчины удерживали дебошира до приезда полицейских. Сейчас молодой человек находится под стражей.

Расследование уголовного дела продолжается.


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