Хотел припугнуть. В кафе на Шуисте застолье закончилось поножовщиной

Ночью 3 ноября пензенец с приятелем выпивал в кафе. Затем к ним присоединились его друзья. Один из них на просьбу нового знакомого одолжить сигарету с зажигалкой ответил оскорблениями. Затем компания перешла в другое заведение — на улицу Медицинскую.

Однако оскорбленный 22-летний парень сохранил обиду на собутыльника и решил припугнуть его. Он сходил домой за ножом и вернулся в кафе. Когда пензенец увидел оружие, то вскочил из-за стола, другой попытался отобрать опасный предмет. В результате обиженный вонзил нож в спину последнего. Несчастный умер на месте.

После этого нож все же удалось отобрать. Мужчины удерживали дебошира до приезда полицейских. Сейчас молодой человек находится под стражей.

Расследование уголовного дела продолжается.