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Житель Иссы нажился на нарушившем ПДД знакомом

13 ноября в 14:27 130 просмотров
, которому грозила уголовная ответственность за вождение в состоянии алкогольного опьянения, не имея возможности в реальности ее оказать.

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Житель Пензенской области предложил помощь знакомому, которому грозила уголовная ответственность за вождение в состоянии алкогольного опьянения, не имея возможности в реальности ее оказать.

В марте 29-летний житель Иссы узнал, что в отношении его знакомого из Рузаевки может быть возбуждено уголовное дело. Мужчину подозревали в вождении в нетрезвом виде, причем ранее его уже привлекали к административной ответственности за пьяную езду.

Через своего знакомого сельчанин связался с нарушителем и его матерью и предложил решить их проблему. Он утверждал, что за 40 тысяч рублей в состоянии повлиять на исход уголовного дела, чтобы мужчину не лишили свободы. Якобы у него есть знакомые в полиции, прокуратуре и суде, с которыми он может договориться.

В реальности «помочь» знакомому иссинец не мог, а поступившие на карту деньги потратил на собственные нужды.

Поняв, что ее обманули, мать нарушителя обратилась в правоохранительные органы. По решению суда мошенника оштрафовали на 10 тысяч рублей. Судьба любителя пьяной езды также известна.

«В мае любитель управлять автомобилем в состоянии опьянения был осужден по ст. 264.1 УК РФ к восьми месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на шесть месяцев, с лишением права управления транспортными средствами на два года восемь месяцев», — уточнили в пресс-службе пензенской прокуратуры.


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