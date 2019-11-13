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Иван Белозерцев поделился фото в осенней листве

13 ноября в 14:51 94 просмотра

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев опубликовал в своем Instagram-аккаунте осеннюю фотографию.

«Золото сочинской осени», — написал глава региона под снимком.

Напомним, губернатор отправился в отпуск в Сочи. Пользователи в комментариях желали ему хорошего отдыха и отличной погоды. Они также заметили, что губернатор немного загорел.

Фотография: скриншот - https://www.instagram.com/ivan_belozercev_penza/

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