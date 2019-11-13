Иван Белозерцев поделился фото в осенней листве

«Золото сочинской осени», — написал глава региона под снимком.
Напомним, губернатор отправился в отпуск в Сочи. Пользователи в комментариях желали ему хорошего отдыха и отличной погоды. Они также заметили, что губернатор немного загорел.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев опубликовал в своем Instagram-аккаунте осеннюю фотографию.
«Золото сочинской осени», — написал глава региона под снимком.
Напомним, губернатор отправился в отпуск в Сочи. Пользователи в комментариях желали ему хорошего отдыха и отличной погоды. Они также заметили, что губернатор немного загорел.
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