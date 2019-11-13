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На дороге-дублере ул. Окружной из-за ДТП образовалась пробка

13 ноября в 14:55 114 просмотров
«Пенза-Пресс» 13 ноября стал свидетелем аварии, мужчина прислал в редакцию снимки с места происшествия и рассказал подробности.

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Читатель информагентства «Пенза-Пресс» 13 ноября стал свидетелем аварии, мужчина прислал в редакцию снимки с места происшествия и рассказал подробности.

«Авария произошла на повороте с дублера ул. Окружной на ул. Кольцова. Столкнулись «Калина» и Mitsubishi Outlander. За рулем отечественной легковушки — пожилой мужчина. Он сильно ударился, вся голова в крови. К нему «скорая» едет», — сообщил очевидец.

Также пензенец добавил, что из-за дорожно-транспортного происшествия на дороге образовалась пробка. Официальной информации о случившемся нет.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают водителям, что следует быть внимательными и аккуратными за рулем. Нужно соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал при движении, чтобы избежать аварии.


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