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В Пензе планом празднования юбилея со дня рождения А. Куприна займется отдельный комитет

14 ноября в 06:01 198 просмотров
, уроженца Наровчата Александра Куприна будет заниматься специальный комитет. Распоряжение о его создании опубликовано на официальном сайте правительства Пензенской области.

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Подготовкой и проведением мероприятий в честь 150-летия со дня рождения писателя, уроженца Наровчата Александра Куприна будет заниматься специальный комитет. Распоряжение о его создании опубликовано на официальном сайте правительства Пензенской области.

В документе значится, что план празднования юбилея писателя в 2020 году должен быть разработан и утвержден до 15 ноября. Предлагать свои варианты мероприятий могут и органы местного самоуправления.

В состав комитета вошли зампред регионального правительства Олег Ягов, который назначен ответственным за исполнение распоряжения, министр культуры и туризма Татьяна Курдова, ее заместитель Владимир Карпов, министр образования Александр Воронков, начальник Департамента градостроительства и архитектуры — главный архитектор Леонид Иоффе, мэр Пензы Андрей Лузгин, глава администрации Наровчатского района Алевтина Решетченко, генеральный директор объединения государственных литературно-мемориальных музеев Наталья Полева и его научный сотрудник Татьяна Кайманова, начальник Департамента информационной политики и СМИ Екатерина Шнайдер.

Секретарем назначен главный специалист-эксперт отдела культуры и искусства министерства культуры и туризма Павел Садовников.

Напомним, ранее губернатор Иван Белозерцев поручил благоустроить Наровчат, где традиционно проходит Купринский литературный праздник, к юбилею со дня рождения писателя. Средства выделят по программе «Формирование комфортной городской среды».

В 2020 году мероприятие пройдет в 36-й раз. Обычно для жителей областного центра организует трансфер на автобусе.

Фотография: скриншот - http://pnzreg.ru/news/culture/181813/

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