Алексей Ковальков рассказал пензенцам, почему не помогают диеты

Врач-диетолог, профессор, доктор медицинских наук, автор книг по похудению, радио- и телеведущий больше двух часов общался с пензенцами и, в частности, участниками проекта «Культ тела-4"*, рассказывал об основах похудения и отвечал на многочисленные вопросы из зала.

Алексей Владимирович начал с основ, ответив на самый частый вопрос: «Что вам мешает похудеть?». Есть две основные причины**.

1. Неважно, что я ем и сколько я ем, важно, какие гормоны у меня выделяются и как та пища, которую я ем, влияет на гормональный фон.

В основе этой причины, по мнению доктора Ковалькова, лежит непонимание, как работает организм. Часто идет борьба с симптомом вместо того, чтобы искать причину.



Женщины, например, по статистике, садятся на разные диеты 33 раза за свою жизнь, мужчины — меньше. И вот тут, отмечает Алексей Владимирович, женская интуиция дает сбой. Если уж 33 раза диета не сработала, может быть, стоит задуматься, из-за чего набирается вес?

И вопрос этот просто не решается, если бы он решался методом «меньше есть и больше двигаться», то проблем бы не было. Важно понять, что худеем мы или полнеем не от того, что мы едим и как мы едим, а от того, какой баланс гормонов в нашем организме. «И с этого надо начинать!» — заявляет доктор Ковальков.

Если в организме преобладают жиронакапливающие гормоны (например, инсулин, пролактин, кортизол), то, даже если неимоверными усилиями удастся похудеть, вес скоро вернется обратно.

Если в организме больше жиросжигающих гормонов (гормоны щитовидной железы, половые гормоны, витамин Д), то можно есть что угодно, набрать вес не получится.

Важно выяснить, какие гормоны выделяются и как та пища, которую вы едите, влияет на гормональный фон.

Поэтому, продолжает Алексей Ковальков, прежде чем садиться на какую-то диету, важно сдать анализы на гормоны. Например, посмотреть на уровень инсулина в крови. Именно инсулина, не сахара. На ранней стадии сахарного диабета уровень инсулина — высокий, за счет этого показатели сахара — в норме или ниже нормы. Но при высоком инсулине идет набор веса, и похудеть нереально. Или в фазу прогестерона у некоторых начинается резкий набор веса и просыпается «жор».

2. Второй фактор, который мешает, — это голод.

Есть такой центр голода, и когда мы едим, желудок наполняется, и перестает вырабатываться гормон грелин.

Второй показатель уровня голода — падение уровня сахара в крови, в этом случае может даже случиться обморок. Но обычно до этого не доходит, так как имеются запасы гликогена, который перерабатывается в сахар. Сахар поднимается — и все нормально.

Основной параметр — наполнение желудка. Отсюда — много практик именно по наполнению желудка, например, клетчаткой. Для удобства и понимания доктор Ковальков предложил дифференцировать чувство голода:

— Физиологический голод

Абсолютно все равно, что съесть. Это физический, настоящий голод, съесть можно все что угодно, хоть живого воробья.

— Психологический голод

Когда вы точно знаете, что именно вы хотите съесть. В этом случае практически невозможно насытиться. (Например, идете за куском торта, потом еще за одним… и так, пока он не закончится). Это психологический голод, этот вопрос нельзя решить без психолога.

— Микроэлементарный голод

Ожирение — это болезнь голодных людей. Голодных по микроэлементам. Эьл когда не знаешь, что хочешь съесть, холодильник может быть полным, но выбрать нереально, потому что не знаешь, чего хочешь.

Организм чувствует, что не хватает микроэлементов и дает сигналы. Особенно это хорошо иллюстрируется беременными женщинами, которые могут есть мел. Организм требует.

Проблема такого голода решается достаточно просто — необходимо сделать анализ волос на микроэлементы, выделить элементы, которых не хватает, и восполнить их.

К этому же голоду частично относится углеводная зависимость:

— не хватает хрома — человека тянет на сладкое;

— не хватает магния, цинка — тянет на шоколад.

Поэтому первоочередной в любой методике похудения доктор Ковальков считает сдачу анализов.

Сначала нужно сдать все необходимые анализы, потом принимать решение по методике похудения. Потому что бессмысленно начинать худеть, если есть отклонения по анализам.

Вот рекомендуемые анализы (лучше проконсультироваться с лечащим врачом):

— инсулин;

— гликированный гемоглобин;

— сахар крови;

— гормоны щитовидной железы;

— функции печени (печеночные пробы);

— мочевая кислота;

— креатин;

— общий анализ крови;

— общий анализ мочи.

И после всех этих анализов нужно идти к врачу и смотреть, все ли в норме, если есть отклонения хотя бы по одному из показателей более чем на 5%.

Далее Ковальков рассказал о разработанной им диете и приступил к ответам на вопросы.

— Как понять, что начал сгорать жир?

— Тепло — это первый сигнал, что начал сгорать жир. Вспомните себя в начале аэробной тренировки. Первые 15 минут вы дышите очень активно, потом начинает «разливаться» по телу тепло.



Организм сжигает запасы гликогена. Расщепляет его с образованием глюкозы. Она выбрасывается в кровь, вы сжигаете глюкозу. После этого запускается процесс сгорания жиров. Этот процесс идет исключительно благодаря воздуху. Жир распадается, свободные жирные кислоты идут в кровь, и если вы начинаете двигаться вяло, просто идти, или крутите педали тренажера, разговаривая по телефону, то ничего не происходит. Но если нагрузка — энергичная, то выделяется адреналин.



Признаки выделения адреналина:

— учащенное сердцебиение;

— учащенное дыхание;

— потоотделение.

Он сокращает периферические сосуды, расширяет сосуды малого круга кровообращения. Кровоток замедляется, и свободные жирные кислоты начинают проникать внутрь.

Под действием определенных реакций жирные кислоты распадаются на углекислый газ и воду, которая обратно адсорбируется. Когда это сжигание жиров начинается, люди чаще бегают в туалет, примерно каждые 20 минут — выделяется лишняя вода.

Жиры примерно на 80% распадаются в легких, сопровождая это выделением тепла, то есть мы потеем, и как раз пятна от пота при аэробной тренировке находятся в области легких.

Но если перед тренировкой съесть пирожное, выпить чай с сахаром, то уровень инсулина повышается, он мешает распадаться жиру на свободные жирные кислоты, получается, что сжигать нечего. Инсулин блокирует эту систему где-то на час.

— Вы говорили, что у вас были межпозвонковые грыжи и вы это как-то преодолели без оперативного вмешательства. Расскажите, пожалуйста, как?

— Была ужасная ситуация, когда я сидел на трех-четырех инъекциях вольтарена в день, и это уже не помогало, то есть, понимаете, да, пророчили операцию, с кучей возможных последствий.

И потом мне один человек посоветовал такое вещество, называется карипазим (покупать исключительно в аптеке института Бурденко). Его надо делать электрофорезом на поясничную область, 10 минут.

Очень сильный зуд и жжение появлялись, я сначала места, куда прикладывать контакты, обрабатывал лидокаином, чтобы снимать жжение, а потом уже контактировал с лекарством.

Сначала боли усилились, потом за неделю прошли полностью. Я прошел весь месячный курс. Нельзя пропускать. После этого — месяц перерыв, потом опять — курс месяц, и еще раз повторить. И года на четыре я забыл вообще, что такое боли в спине.

— Расскажите подробнее о здоровом питании.

— Если обратиться к теме здорового питания, то наверняка вспомнится пирамида с пропорциями белков, жиров и углеводов. Если обратиться к той же «Википедии», то оказывается, что первая пирамида питания, которая до сих пор берется за основу во многих странах, в том числе — и у нас, была опубликована министерством сельского хозяйства США (пирамида придумана не врачами, а именно министерством, и к диетологии не имеет никакого отношения).

Все диетологи мира говорят о балансе и произносят в порядке важности для организма: «белки, жиры, углеводы».

В час организм может переработать только 10 граммов углеводов в энергию. Так как запасы гликогена у нас переполнены, и мы, в принципе, все сыты, то днем можем себе позволить только один кусочек сахара, который перерабатывается в течение дня в энергию.

А что, если таких кусочков — два? Второй уже не может трансформироваться в энергию, накапливаться сахар (углеводы) тоже не может, поэтому он идет в печень, и там происходит пентозофосфатный цикл, где превращается в жир. И начинается жировой гепатоз печени. Самый сильный и стремительный жировой гепатоз печени развивается на почве употребления фруктозы.

Это как раз к вопросу: «А можно я буду есть фрукты, там же натуральный сахар?».

Нет никакого натурального сахара. Есть химическая формула сахара — это глюкоза + фруктоза. Все. И организму вообще все равно, откуда изначально этот сахар получен. Из сахарной свеклы, тростника ли.

Я не говорю о том, что не надо есть фрукты, но есть взять кусок торта и яблоко, то и там, и там сахар будет одинаков. Апельсиновый сок и кока-кола — содержание углеводов будет примерно одинаковым.

Я веду к тому, что нас убивает, в первую очередь, сахар в тех количествах, которые нам рекомендуют. И надо понимать, что это не только сахар-рафинад, это общее количество углеводов и сахаров. И организму все равно, откуда вы их получили: из гречневой каши, сухофруктов или лимонада.

Организму важно общее количество углеводов. По рекомендациям современных эндокринологов, даже для больных сахарным диабетом 350 граммов в сутки — это очень много! На 57-й сессии ВОЗ, которая прошла 10 лет назад, было сказано, что 57−60 граммов углеводов должно быть в сутки. Добавленных углеводов. 50 граммов углеводов — это четыре яблока в день.

— Как вы относитесь к L-Карнитину?

— L-Карнитин — это витамин BT, витамин В11, который в свое время придумал Гулевич. На самом деле он витамином не является, потому что они не вырабатываются внутри человека, а L-Карнитин вырабатывается. Я за L-Карнитин, и если я выполняю аэробную нагрузку с карнитином или без, то разница ощущается примерно на 50%.

— Поделитесь мнением по поводу интервального голодания.

— Эту диету впервые придумала Екатерина Мириманова еще 15−20 лет назад, потом ее назвали интервальной. Это работает, но то, что придумал я, гораздо эффективнее и безопаснее.

— Как вы относитесь к сахарозаменителям?

— Если вы решили отказаться от сахара, то отказывайтесь полностью. Если не получается, то есть такой препарат, называется реглюколь. Это препарат хрома, который работает: вы принимаете его и через три дня проходите мимо конфет, сладкого, как мимо камней. Но применять его надо по той схеме, которая у нас на сайте, а не по той, что есть в инструкции.

Так выглядит клиническая диета доктора Ковалькова, о которой он уже говорил в СМИ, с помощью которой худеет сам и к Новому году планирует сбросить еще 15 кг.

1. Основное действие — сдать анализы, получить результаты, только со всеми анализами в норме приступать к диете.

2. Рацион питания в течение дня.

Утро: стакан воды, чай/кофе (без сахара)

Через какое-то время, при появлении первого чувства голода, выпиваете препарат фитомуцил (клетчатка на основе семян подорожника), который нужно смешать с одной ложкой любого изолята протеина (изолят отличается от протеина тем, что в нем содержится только белок). Смешиваете в шейкере со стаканом воды и выпиваете (быстро, иначе клетчатка разбухнет и придется есть ложкой). Этого хватает часа на два.

Таких порций — от двух до четырех в день (зависит от желания есть. Задача — погасить голод, насытить организм аминокислотами, чтобы не происходило разрушение мышечной массы).

Если в анализах были отклонения, то обязательно добавить углеводы в виде двух яблок в день, возможно, еще витамин Д или железо, если были отклонения по анализам.

Ужин: кусок мяса/рыбы/морепродукты (с минимальным количеством жира) 160/180 г + овощной салат с одной столовой ложкой нерафинированного оливкового масла, специи. В салат должны входить те овощи и зелень, которые растут над землей (помидоры можно, морковь — нельзя).

Ложиться спать нужно не позже 23:00. Ужин необходимо съесть с 20:00 до 22:00. Взвешиваться при этой диете нужно раз в три дня. Пить много воды.

3. Физическая нагрузка. Заниматься следует три раза в неделю, утром, через 30−40 минут после чашки чая/кофе. Например, на беговой дорожке. Нагрузка — нулевая, первый уровень подъема. Ходьба в быстром темпе (не бег) — 2 минуты, 1 минута — просто дышать (не ходить), глубоко, но чтобы не закружилась голова, медленный вдох и резкий выход.

Всю физическую нагрузку проводить с открытым ртом. Таких циклов — 7. Общее время занятий — 21 минута (1 раз в 3 дня).

Или садитесь на велотренажер (нагрузка — нулевая) и с максимальной скоростью крутите педали три минуты, желательно, чтобы кто-то удерживал тренажер от падения.

Одна минута — отдых. И так три цикла.

4. На такой диете можно находиться сколько угодно, пока вы не добьетесь идеального веса.

5. Так как это клиническая диета, то необходимо в обязательном порядке следить за своим здоровьем, а именно — анализами, делать которые необходимо на первоначальном этапе раз в две недели. Позже — один раз в месяц.

6. Диета — только для взрослых!

Во время всей лекции Алексей Владимирович неоднократно повторял, что нельзя ничьи слова и рекомендации принимать на веру, даже его. Всегда нужно узнавать о методиках, форматах лечения, каких-то данных больше и из разных источников. Только так, думая, можно получить полную и достоверную информацию.

А также перед любимыми диетами, особенно перед клинической диетой, которая описана выше, обязательно нужно пройти медицинское обследование и сдать все необходимые анализы. Это как раз принцип «не навреди», который обязателен при любых манипуляциях с организмом.

*"Культ тела» (18+) — это пензенское реалити-шоу, участники которого ставят перед собой цель похудеть, полюбить спорт и научиться правильно питаться, а также получить приз. За новым, четвертым, сезоном популярного телепроекта можно следить на телеканале «Экспресс», а также в группах в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

** В тексте приводится мнение Алексея Ковалькова и субъективное восприятие услышанного блогером Ксенией Козырь. Публикация не претендует на научную точность, не является пособием по лечению и похудению. Назначить диету и помочь с правильным питанием, анализами может только ваш лечащий врач, который сможет оценить проблему комплексно, если она есть! У любой диеты, препарата, добавки есть противопоказания! Не исключено, что ряд формулировок неправильно истолкован блогером.