Кузнечанка лишилась 18 тысяч долларов при обмене их на биткоины

Установлено, что кузнечанке позвонил неизвестный человек с предложением дополнительного заработка через интернет. Предстояло вложить деньги в акции компаний и игры на росте их стоимости. Женщина согласилась стать трейдером (торговцем).

Жительница Кузнецка зарегистрировала личный кабинет на сайте, который указал собеседник. Спустя некоторое время по телефону снова раздался звонок, на этот раз другой незнакомец предложил выйти на контракт с компанией «Боинг». Для этого нужно было пополнить счет на сайте биткоинами.

«Гражданке предложили воспользоваться услугами сайта-обменника, на котором она поменяла 18 993 доллара США на биткоины, после чего попыталась пополнить счет в своем личном кабинете. Однако ей сообщили, что произошел сбой и перевод необходимо повторить», — сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Таким образом, в пересчете на российские деньги женщина потеряла более 1 миллиона 220 тысяч рублей.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Сотрудники полиции принимают меры, чтобы установить людей, причастных к совершению преступления.

В региональном управлении МВД предупреждают жителей Пензенской области, что ни в коем случае нельзя переводить деньги незнакомцам.

«Если вам обещают выдать кредит на условиях, в которых отказывают другие организации, или гарантируют доход значительно выше, чем в банках с надежной репутацией, предлагают заработать большие деньги на участии в биржевых торгах, помните — так действуют мошенники. Прежде, чем предпринимать какие-либо действия, почитайте отзывы на подобные финансовые схемы, посоветуйтесь с родными, друзьями, знакомыми. Полиция всегда готова прийти на помощь, но помните: самый лучший способ защиты — это ваша бдительность», — отметили полицейские.