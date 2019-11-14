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Пензенская область присоединится к проекту «Чистая страна» в 2023 году

14 ноября в 07:10 192 просмотра
«Чистая страна» национального проекта «Экология», инициированного президентом России, только в 2023 году.

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В Пензенской области присоединятся к федеральному проекту «Чистая страна» национального проекта «Экология», инициированного президентом России, только в 2023 году.

Через три года регион планирует получить федеральные средства на ликвидацию шести наиболее крупных объектов размещения отходов. Они расположены непосредственно в черте либо вблизи Белинского, Никольска, Нижнего Ломова, Сурска и Сердобска. Также имеется в виду полигон в Пензе, уточнили в пресс-службе регионального министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования.

На 2019 год спонсирование из федерального бюджета не предусмотрено. Но на средства из областной казны планируется ликвидировать незаконную свалку в Сердобске. Только на проектно-сметную документацию требуется 5 770 400 рублей.


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