Пензенская область присоединится к проекту «Чистая страна» в 2023 году

В Пензенской области присоединятся к федеральному проекту «Чистая страна» национального проекта «Экология», инициированного президентом России, только в 2023 году.

Через три года регион планирует получить федеральные средства на ликвидацию шести наиболее крупных объектов размещения отходов. Они расположены непосредственно в черте либо вблизи Белинского, Никольска, Нижнего Ломова, Сурска и Сердобска. Также имеется в виду полигон в Пензе, уточнили в пресс-службе регионального министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования.

На 2019 год спонсирование из федерального бюджета не предусмотрено. Но на средства из областной казны планируется ликвидировать незаконную свалку в Сердобске. Только на проектно-сметную документацию требуется 5 770 400 рублей.