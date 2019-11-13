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Пензенец сообщил о смерти водителя в ДТП на ул. 8 Марта

13 ноября в 15:59 330 просмотров
, о которой написали в соцсети «ВКонтакте».

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В Пензе днем 13 ноября произошла авария, о которой написали в соцсети «ВКонтакте».

«От «Глобуса» в сторону ул. 8 Марта на пешеходном переходе перед мостом — ДТП. Дед из Volvo вышел из машины, сел потом в нее и умер. Очень обидно, потому что ехал пристегнутый, так как лобовое стекло — целое и повреждения не критичные, подушки не сработали», — написал очевидец происшествия.

На размещенных фото видно, что иномарка въехала в отечественное авто. Машины получили повреждения. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Официальной информации по факту смерти водителя пока нет.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также с приходом холодов пензенцев просят «переобуть» свои автомобили.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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