Юрий Ильин прокомментировал свой уход с поста вице-мэра Пензы

Юрий Ильин прокомментировал корреспонденту ИА «Пенза-Пресс» известие о своем уходе с поста заместителя главы администрации Пензы по городскому хозяйству. Напомним, ранее об этом заявили в мэрии .

Вице-мэр, последним рабочим днем которого на прежнем месте станет пятница, 15 ноября, отказался ответить на вопрос о том, где теперь будет трудиться.

«Уход связан именно с новой работой, все узнаете в понедельник», — заявил Юрий Ильин.

Отметим, что в соцсетях появилась информация о том, что замглавы администрации может возглавить одну из ресурсоснабжающих организаций города — ООО «Горводоканал». Однако официального подтверждения этим данным нет — в пресс-службе компании от комментариев по этому поводу отказались. Прочем, эту информацию и не опровергли.