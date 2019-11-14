В пензенском минлесхозе отчитались о расходовании средств по нацпроекту «Экология»

Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александр Москвин на совещании в ситуационном центре Минприроды России представил доклад о реализации в регионе национального проекта «Экология», инициированного президентом России.

По программе «Сохранение лесов» из федерального бюджета было получено 63,9 млн рублей. На приобретение лесопожарной техники направили 55 млн рублей, которые пошли на покупку 359 ранцевых огнетушителей и восьми лесопожарных комплексов. Экономия позволила также приобрести три плуга и 16 бензопил.

В сентябре регион получил дополнительно 24,2 млн рублей и приобрел 17 тракторов для лесопожарного центра. Сверх плана на сэкономленные 1,04 млн рублей планируют приобрести 13 плугов, заявка на поставку уже подготовлена.

На 137,4 га земли проведено искусственное лесовосстановление, на 408,6 га провели агротехнический уход за лесными культурами, на 43,8 га — уход за лесосеменными плантациями. Таким образом, удалось выполнить 100% плана.

Как и рассчитывали, приобрели пять плугов и четыре культиватора, а сверх плана смогли купить два плуга, культиватор и 37 мечей Колесова, уточнили в пресс-службе областного минлесхоза.

По проекту «Сохранение уникальных водных объектов» региону выделили 8,78 млн рублей. Благодаря этому удалось провести расчистку реки Колышлей и пруда на реке Труев в Кузнецком районе. Работы на первом объекте завершатся в декабре, второй — сдан.

Напомним, в нацпроект «Экология» также входит программа «Чистая страна», однако к ней регион присоединится только в 2023 году.