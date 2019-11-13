В мэрии обсудили целесообразность запуска электрички из Арбеково на «Пензу-3»

13 ноября глава администрации Пензы Андрей Лузгин встретился с заместителем начальника Куйбышевской железной дороги по взаимодействию с органами власти Сергеем Блохиным.

Один из совместных проектов — реконструкция Детской железной дороги. С идеей по поводу ее развития выступил губернатор области Иван Белозерцев, напомнили в пресс-службе горадминистрации.

Данный объект работает уже около 30 лет, сегодня назрела необходимость в его модернизации. Ранее уже было подписано соглашение о сотрудничестве между Куйбышевской железной дорогой, правительством области и администрацией Пензы. На данный момент решен целый комплекс организационных вопросов, связанных, в том числе, с инженерными коммуникациями и другими техническими моментами.

«Те обязательства, которые мы взяли на себя, мы выполним. Проектная документация «на выходе», приступаем к строительству и должны его завершить к началу открытия детского сезона в 2021 году», — сообщил Сергей Блохин.

Проект предполагает реконструкцию существующего участка путей протяженностью 2,4 км. Также будут построены учебный центр, пассажирский павильон, обновлены пассажирские платформы и другие сопутствующие объекты.

В новом учебном центре планируется организовать детский технопарк. Руководство железной дороги планирует пойти по пути открытия аналогичных образовательных центров, уже действующих на базе железнодорожных объектов в Волгограде, Екатеринбурге, Перми, Пушкино и других городах.

В ходе совещания в очередной раз был поднят вопрос организации движения электропоездов по маршруту «Арбеково — Пенза I — Пенза III». Ранее данная идея неоднократно обсуждалась.

«Необходимо проанализировать, актуален ли этот проект сегодня с точки зрения сложившейся транспортной системы и востребованности у жителей города», — предложил Андрей Лузгин.

Принято решение сформировать межведомственную рабочую группу, которая займется данным вопросом.